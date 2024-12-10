Могут ли украинцев принудительно удерживать в зданиях ТЦК: объяснение юристов

Если гражданин отказывается от прохождения ВВК и дальнейшей мобилизации — ему необходимо написать письменный отказ и требовать немедленного освобождения.

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В условиях действия военного положения военнообязанные в случае отсутствия отсрочки от призыва на военную службу мужчины подлежат обязательной мобилизации. Согласно правилам воинского учета они должны по вызову от районного ТЦК и СП прибыть на военно-врачебную комиссию и мобилизацию. Сейчас довольно частыми стали случаи, когда работники ТЦК и СП осуществляют принудительное задержание и доставку военнообязанных. Юристы юридической компании INSEININ рассказали, законно ли это и поделились алгоритмом действия в случаях, если зафиксированы противоправные действия со стороны ТЦК.

Кто может осуществлять задержание военнообязанных

Юристы отметили, что военнообязанные, которые уклоняются от выполнения правил воинского учета подлежат привлечению к административной ответственности. Административный розыск и доставку нарушителей в ТЦК осуществляет полиции. Это возможно в следующих случаях:

в случае фиксирования нарушений правил воинского учета в реестре военнообязанных;

если у лица отсутствует военно-учетный документ;

военнообязанный не состоит на воинском учете или снят с учета.

есть уклонение от выполнения воинского долга в виде неявки по повестке.

в случае игнорирования направления на прохождение ВВК.

В этих случаях задержание на основании статьи 262 КУоАП и является абсолютно законным. Если вы не нарушали правила воинского учета или являетесь невоеннообязанным или призывником осуществления административного задержания не осуществляется, ведь отсутствуют основания для этого.

По каким причинам работники ТЦК удерживают военнообязанных

Это происходит потому, что по прибытии в районный ТЦК военнообязанных обычно их направляют на прохождение военно-врачебной комиссии, а затем в случае отсутствия оснований для отсрочки осуществляется призыв на военную службу. В связи с массовым игнорированием направлена на прохождение комиссии работники ТЦК осуществляют контроль за прохождением ВЛК.

Среди проблемных вопросов юристы также определяют явку по повестке на отправку. Во многих случаях лица после получения повестки уклонялись от призыва на военную службу.

Могут ли работники ТЦК осуществлять содержание военнообязанных

Юристы отмечают, что задержание и арест граждан это не относится к их полномочиям, ведь районные ТЦК и СП — это не правоохранительные органы, а подразделение Вооруженных сил Украины. Они должны вести воинский учет и проводить призыв на военную службу. Если же работники фиксируют незаконные действия военнообязанных, они имеют право на привлечение таких нарушителей к административной или уголовной ответственности.

Алгоритм действий при удержании работниками ТЦК и СП военнообязанных

По словам юристов, нужно соблюдать правила воинского учета, иметь действительные военно-учетные документы и не игнорировать повестки от районного ТЦК. В случае отказа от прохождения ВВК и мобилизации можно написать письменный отказ и требовать немедленного освобождения. В случае принудительного задержания, единственным правовым способом является обращение в полицию с заявлением о совершении уголовного преступления в виде лишения свободы.

"Нужно понимать, что военнообязанным, которые подлежат призыву на военную службу не стоит рассчитывать на освобождение из помещения ТЦК и дальнейшее уклонение от призыва. Существует только два варианта или выполнение воинского долга в виде призыва на службу или привлечение к уголовной ответственности по ст.336 Уголовного кодекса Украины", — добавили в компании.

Ранее юристы рассказывали, куда можно пожаловаться на незаконные действия начальника ТЦК. Также напомним, что на преступные действия работников ТЦК также можно пожаловаться.