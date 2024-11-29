Незаконные действия начальника ТЦК: юристы рассказали, куда можно пожаловаться

Юристы рассказали, какие действия подлежат обжалованию и куда можно отправить жалобу на ТЦК и СП.

В условиях военного положения и мобилизации в Украине следует знать, как действовать в случаях, когда руководитель Территориального центра комплектования и социальной поддержки совершает противоправные действия или бездействие в отношении призывников и военнообязанных. Юристы юридической компании "Inseinin" рассказали, куда следует обращаться в таком случае.

Какие действия или бездействие начальника ТЦК и СП можно обжаловать

Жалобу на начальника ТЦК и СП можно подавать в случаях нарушения норм законодательства, прав лица при принятии решения или бездействия. Обжалованию подлежат следующие категории дел:

незаконное вручение мобилизационного распоряжения или повестки на отправку;

незаконный призыв на военную службу;

отказ в предоставлении военно-учетного документа;

отказ в предоставлении отсрочки от призыва на военную службу;

отказ во включении на воинский учет;

отказ в снятии с воинского учета;

непредоставление отсрочки от призыва на военную службу;

игнорирование заявления о предоставлении отсрочки от призыва на военную службу;

другие решения, принятые с нарушением требований действующего законодательства Украины.

Куда подавать жалобу на ТЦК и СП

Такая жалоба должна подаваться в вышестоящий орган в порядке подчиненности. Например, обжаловать действия районного ТЦК и СП можно, обратившись в областное ведомство, оперативное командование или Министерство обороны Украины. Также можно обратиться в административный суд, однако после получения результатов административного обжалования. Срок рассмотрения жалобы составляет 30 дней.

Жалоба на ТЦК: как ее правильно составить

Этот документ составляется в произвольной форме. В нем необходимо изложить все обстоятельства дела, на основе которых можно сделать вывод, что ТЦК и СП при принятии решения или совершении бездействия были нарушены права, свободы лица и не соблюдены нормы права. К жалобе также следует приложить доказательства нарушения прав — обращение или документы, подтверждающие право на предоставление отсрочки или освобождение от военной службы и тому подобное.

Ранее Фокус рассказывал, на что обратить внимание при проверке документов работниками ТЦК. В частности, сначала он должен представиться и предъявить документы.

Напомним, что существуют уважительные причины для неприбытия гражданина в срок, определенный в повестке. Однако военнообязанный должен сообщить о таких обстоятельствах в течение 3 дней с даты явки в ТЦК.