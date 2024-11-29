Незаконні дії начальника ТЦК: юристи розповіли, куди можна поскаржитися

Юристи розповіли, які дії підлягають оскарженню та куди можна відправити скаргу на ТЦК і СП.

В умовах воєнного стану та мобілізації в Україні слід знати, як діяти у випадках, коли керівник Територіального центру комплектування та соціальної підтримки вчиняє протиправні дії або бездіяльність стосовно призовників і військовозобовʼязаних. Юристи юридичної компанії "Іnseinin" розповіли, куди слід звертатися в такому разі.

Які дії або бездіяльність начальника ТЦК і СП можна оскаржити

Скаргу на начальника ТЦК та СП можна подавати у випадках порушення норм законодавства, прав особи за ухвалення рішення або бездіяльності. Оскарженню підлягають такі категорії справ:

незаконне вручення мобілізаційного розпорядження або повістки на відправку;

незаконний призов на військову службу;

відмова у наданні військово-облікового документа;

відмова у наданні відстрочки від призову на військову службу;

відмова у включенні до військового обліку;

відмова у знятті з військового обліку;

ненадання відстрочки від призову на військову службу;

ігнорування заяви про надання відстрочки від призову на військову службу;

інші рішення, ухвалені з порушенням вимог чинного законодавства України.

Куди подавати скаргу на ТЦК та СП

Така скарга має подаватися до вищого органу за підпорядкованістю. Наприклад, оскаржити дії районного ТЦК та СП можна, звернувшись до обласного відомства, оперативного командування або Міністерства оборони України. Також можна звернутися до адміністративного суду, однак після отримання результатів адміністративного оскарження. Строк розгляду скарги становить 30 днів.

Скарга на ТЦК: як її правильно скласти

Цей документ складається в довільній формі. В ньому необхідно викласти всі обставини справи, на основі яких можна дійти висновку, що ТЦК і СП під час прийняття рішення або вчинення бездіяльності було порушено права та свободи особи й не дотримано норми права. До скарги також слід додати докази порушення прав — звернення або документи, які підтверджують право на надання відстрочки або звільнення з військової служби тощо.

Раніше Фокус розповідав, на що звернути увагу під час перевірки документів працівниками ТЦК. Зокрема, спочатку він має представитися та пред'явити документи.

Нагадаємо, що є поважні причини для неприбуття громадянина у строк, визначений у повістці. Однак військовозобов'язаний повинен повідомити про такі обставити протягом 3 днів із дати явки до ТЦК.