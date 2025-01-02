Чи може скаргу розглядати той ТЦК, на який скаржаться: юристка дала чітку відповідь

За словами юристки Дар'ї Тараненко, подібні дії заборонені українським законодавством, однак вона постійно стикається з аналогічними ситуаціями.

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Скаргу на територіальний центр комплектування та соціальної підтримки не може розглядати той ТЦК, на який скаржаться. Про це повідомила адвокатка Дар'я Тараненко.

Вона зазначила, що дана норма передбачена статтею 7 Закону України "Про звернення громадян". Наразі заборонено направляти скарги громадян для розгляду тим органам або посадовим особам, дії чи рішення яких оскаржуються.

За словами Дар'ї Тараненко, вона регулярно стикається з аналогічними ситуаціями. Експертка розповіла про подібний приклад, коли вона поскаржилась на районний ТЦК та СП в обласний терцентр, однак її звернення переадресували на район.

"Сьогодні ситуація вирішилась швидко — в переписці електронною поштою, обласний ТЦК прийняв скаргу до розгляду. А скільки буває ситуацій, коли дійсно скаргу "спускають" самим же порушникам?! А потім отримаємо відповідь "Порушень не виявлено", — зазначила експертка.

Нагадаємо, що у 2024 році було ухвалено законопроєкт 10449, який врегулював порядок призову. За порушення закону про мобілізацію на порушників очікують великі штрафи й навіть тюремний термін.

Раніше Фокус писав, кого не призвуть у 2025 році. Зокрема, певні категорії громадян мають право на відстрочку від проходження військової служби. Їх перелік передбачений Законом України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".