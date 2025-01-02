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Может ли жалобу рассматривать тот ТЦК, на который жалуются: юрист дала четкий ответ

ТЦК, мобилизация, жалобы на ТЦК
Юрист рассказала, кто может рассматривать жалобы на ТЦК (иллюстративное фото)

По словам юриста Дарьи Тараненко, подобные действия запрещены украинским законодательством, однако она постоянно сталкивается с аналогичными ситуациями.

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Жалобу на территориальный центр комплектования и социальной поддержки не может рассматривать тот ТЦК, на который жалуются. Об этом сообщила адвокат Дарья Тараненко.

Она отметила, что данная норма предусмотрена статьей 7 Закона Украины "Об обращениях граждан". Сейчас запрещено направлять жалобы граждан для рассмотрения тем органам или должностным лицам, действия или решения которых обжалуются.

По словам Дарьи Тараненко, она регулярно сталкивается с аналогичными ситуациями. Эксперт рассказала о подобном примере, когда она пожаловалась на районный ТЦК и СП в областной терцентр, однако ее обращение переадресовали на район.

"Сегодня ситуация разрешилась быстро — в переписке по электронной почте, областной ТЦК принял жалобу к рассмотрению. А сколько бывает ситуаций, когда действительно жалобу "спускают" самим же нарушителям! А потом получим ответ "Нарушений не выявлено", — отметила эксперт.

Напомним, что в 2024 году был принят законопроект 10449, который урегулировал порядок призыва. За нарушение закона о мобилизации нарушителей ожидают большие штрафы и даже тюремный срок.

Ранее Фокус писал, кого не призовут в 2025 году. В частности, определенные категории граждан имеют право на отсрочку от прохождения военной службы. Их перечень предусмотрен Законом Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".