Может ли жалобу рассматривать тот ТЦК, на который жалуются: юрист дала четкий ответ

По словам юриста Дарьи Тараненко, подобные действия запрещены украинским законодательством, однако она постоянно сталкивается с аналогичными ситуациями.

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Жалобу на территориальный центр комплектования и социальной поддержки не может рассматривать тот ТЦК, на который жалуются. Об этом сообщила адвокат Дарья Тараненко.

Она отметила, что данная норма предусмотрена статьей 7 Закона Украины "Об обращениях граждан". Сейчас запрещено направлять жалобы граждан для рассмотрения тем органам или должностным лицам, действия или решения которых обжалуются.

По словам Дарьи Тараненко, она регулярно сталкивается с аналогичными ситуациями. Эксперт рассказала о подобном примере, когда она пожаловалась на районный ТЦК и СП в областной терцентр, однако ее обращение переадресовали на район.

"Сегодня ситуация разрешилась быстро — в переписке по электронной почте, областной ТЦК принял жалобу к рассмотрению. А сколько бывает ситуаций, когда действительно жалобу "спускают" самим же нарушителям! А потом получим ответ "Нарушений не выявлено", — отметила эксперт.

Напомним, что в 2024 году был принят законопроект 10449, который урегулировал порядок призыва. За нарушение закона о мобилизации нарушителей ожидают большие штрафы и даже тюремный срок.

Ранее Фокус писал, кого не призовут в 2025 году. В частности, определенные категории граждан имеют право на отсрочку от прохождения военной службы. Их перечень предусмотрен Законом Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".