"Занурили в намиста" як новий перл ботів: як спецслужби РФ вербують українців, — ЦПД
Росіяни активізували інформаційні операції, покликані дестабілізувати ситуацію в Україні. Громадян вербують, щоб використовувати для диверсій.
Деталями 1 квітня поділились у Центрі протидії дезінформації.
"Куратори російських спецслужб через соцмережі обіцянками швидких заробітків або шантажем втягують українців, у тому числі підлітків, у підривну роботу. Йдеться про підпали автомобілів військових чи теракти в адміністративних будівлях", — зазначила пресслужба.
Паралельно у мережі триває масштабна кампанія, метою якої є розкол і деморалізація суспільства. "Улюбленою" темою для наративів стала мобілізація. Однак боти себе викривають абсурдними перлами машинного перекладу та згенерованими ШІ зображеннями.
"Зображення нібито українських військових, згенерованих штучним інтелектом, можуть бути використані для відбору аудиторії, з якою легко буде "працювати" російським спецслужбам", — пояснили у ЦПД.
Українців закликали дотримуватись інформаційної гігієни в інтернеті та не піддаватись на ворожі маніпуляції.
Фокус знайшов пост зі скриншоту, опублікованого пресслужбою. Цей профіль нібито веде адвокат Денис Ковш, і на нього підписані 6 тисяч користувачів. Вказано, що юрист нібито з Селища Каланчак на Херсонщині.
На сторінці можна знайти пости як українською, так і російською мовами. Значна частина публікацій присвячена політиці та мобілізації. Серед опублікованих за останній час — список "жертв ТЦК" з зображенням траурної свічки, звинувачення президента Володимира Зеленського у "продажі країни" та порівняння ТЦК з НКВС.
У коментарях під публікацією з "зануренням в намиста" українці висміяли абсурдну фразу та згадали про попередній перл російської пропаганди — "пекельні борошна".
Нагадаємо, журналістка Яніна Соколова повідомила, що росіяни організували "онлайн-літургії" для вербування українців. З її слів, групу "готують до другого пришестя Христа", а потім туди приєднується куратор і обирає агентів.
У Львові поблизу будівлі адміністрації й відділку поліції схопили двох підлітків з вибухівкою.