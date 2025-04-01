"Занурили в намиста" як новий перл ботів: як спецслужби РФ вербують українців, — ЦПД

Росіяни активізували інформаційні операції, покликані дестабілізувати ситуацію в Україні. Громадян вербують, щоб використовувати для диверсій.

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Деталями 1 квітня поділились у Центрі протидії дезінформації.

"Куратори російських спецслужб через соцмережі обіцянками швидких заробітків або шантажем втягують українців, у тому числі підлітків, у підривну роботу. Йдеться про підпали автомобілів військових чи теракти в адміністративних будівлях", — зазначила пресслужба.

Паралельно у мережі триває масштабна кампанія, метою якої є розкол і деморалізація суспільства. "Улюбленою" темою для наративів стала мобілізація. Однак боти себе викривають абсурдними перлами машинного перекладу та згенерованими ШІ зображеннями.

Перли російських ботів у постах про мобілізацію Фото: ЦПД

"Зображення нібито українських військових, згенерованих штучним інтелектом, можуть бути використані для відбору аудиторії, з якою легко буде "працювати" російським спецслужбам", — пояснили у ЦПД.

Українців закликали дотримуватись інформаційної гігієни в інтернеті та не піддаватись на ворожі маніпуляції.

Фокус знайшов пост зі скриншоту, опублікованого пресслужбою. Цей профіль нібито веде адвокат Денис Ковш, і на нього підписані 6 тисяч користувачів. Вказано, що юрист нібито з Селища Каланчак на Херсонщині.

На сторінці можна знайти пости як українською, так і російською мовами. Значна частина публікацій присвячена політиці та мобілізації. Серед опублікованих за останній час — список "жертв ТЦК" з зображенням траурної свічки, звинувачення президента Володимира Зеленського у "продажі країни" та порівняння ТЦК з НКВС.

У коментарях під публікацією з "зануренням в намиста" українці висміяли абсурдну фразу та згадали про попередній перл російської пропаганди — "пекельні борошна".

Українці помітили абсурдну помилку Фото: Скриншот Українці помітили абсурдну помилку Фото: Скриншот

Нагадаємо, журналістка Яніна Соколова повідомила, що росіяни організували "онлайн-літургії" для вербування українців. З її слів, групу "готують до другого пришестя Христа", а потім туди приєднується куратор і обирає агентів.

У Львові поблизу будівлі адміністрації й відділку поліції схопили двох підлітків з вибухівкою.