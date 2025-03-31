У Львові затримали двох підлітків із вибухівкою: що відомо

Хлопця та дівчину затримали у Сихівському районі міста. Місцеві повідомили, що поруч розташовані місцева адміністрація та відділок поліції.

Related video

Про це повідомляє "Суспільне" із посиланням на джерела у правоохоронних органах.

Поліцейські на місці події Фото: Соцмережi

Наразі відомо тільки, що на місці працювали сапери. Вибухівка нібито була саме у дівчини. Наразі на місці тривають слідчі дії.

Наразі офіційних коментарів щодо затримання у поліції та СБУ не надали.

Місцеві ЗМІ оприлюднили фото, як патрульна машина перекрила проїзд, а поліцейські чергують на вулиці. Судячи з оприлюдненого фото, це територія біля Сихівської адміністрації на пр. Червоної Калини, де також працює районний відділ поліції.

Нагадаємо, росіяни масово вербують українських підлітків для терактів. Вони вчать їх збирати вибухівку, дають інструкції, куди її занести і підривають дистанційно разом з виконавцями. Так нещодавно в Івано-Франківську загинув 17-річний підліток. А 21 березня у Тернополі запобігли вчиненню теракту біля підрозділу поліції, який мала виконати 14-річна школярка.