Шантажували відвертими фото: у Тернополі 14-річна дівчинка готувала теракт (фото)

Підліток перебуває під домашнім арештом. Їй загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна за співпрацю з росіянами.

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У Тернополі 14-річна дівчинка готувала теракт після вербування російськими спецслужбами та шантажування її відвертими фото. Про це повідомляє Служба безпеки України 21 березня.

"За результатами комплексних заходів у Тернополі затримано 14-річну школярку, яку окупанти завербували, щоб підірвати її разом з вибухівкою біля місцевого райуправління поліції", — йдеться в повідомленні СБУ.

Ворог звʼязався з підлітком після того, як та шукала підробіток у телеграм-каналах. Після цього росіяни дистанційно "зламали" телефон дівчинки та почали шантажувати її відвертими фото.

У Тернополі 14-річна дівчинка готувала теракт Фото: СБУ

Вона погодилася працювати на російські спецслужба та за інструкціями ворога виготовила саморобний вибуховий пристрій (СВП), який заховала в рюкзак. Дівчинка залишила вибухівку під автомобілем біля будівлі поліції.

"У цей момент російські спецслужбісти планували дистанційно підірвати СВП, щоб вбити свою агентку і максимальну кількість громадян, що проходили поруч", — зазначили українські правоохоронці.

Втім, співробітники СБУ в Тернопільській області спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва обласної прокуратури зірвали плани росіян, своєчасно виявивши і нейтралізувавши вибухівку.

У Тернополі 14-річна дівчинка готувала теракт Фото: СБУ

Наразі підлітку повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 258 Кримінального кодексу України (закінчений замах на терористичний акт). Дівчинка перебуває під домашнім арештом. Їй загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

В СБУ додали, що наразі триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.

Нагадаємо, у Трускавці підлітки побили хлопця з інвалідністю.

Раніше Фокус писав, що в березні 2025 вибух в Івано-Франківську влаштували російські спецслужби, залучивши підлітків, один з яких загинув на місці.