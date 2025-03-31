Во Львове задержали двух подростков со взрывчаткой: что известно

Парня и девушку задержали в Сиховском районе города. Местные сообщили, что рядом расположены местная администрация и отделение полиции.

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Об этом сообщает "Суспільне" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Полицейские на месте происшествия Фото: Соцсети

Известно только, что на месте работали саперы. Взрывчатка якобы была именно у девушки. Сейчас на месте продолжаются следственные действия.

Сейчас официальных комментариев по задержанию в полиции и СБУ не предоставили.

Местные СМИ обнародовали фото, как патрульная машина перекрыла проезд, а полицейские дежурят на улице. Судя по обнародованному фото, это территория возле Сиховской администрации на пр. Красной Калины, где также работает районный отдел полиции.

Напомним, россияне массово вербуют украинских подростков для терактов. Они учат их собирать взрывчатку, дают инструкции, куда ее занести и взрывают дистанционно вместе с исполнителями. Так недавно в Ивано-Франковске погиб 17-летний подросток. А 21 марта в Тернополе предотвратили совершение теракта возле подразделения полиции, который должна была выполнить 14-летняя школьница.