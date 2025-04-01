Кажуть про друге пришестя Христа: агенти РФ через ШІ-картинки у мережі вербують українців, — Соколова

Ведуча і журналістка Яніна Соколова розповіла, що саме зараз росіяни увімкнули "небачену хвилю ботів" у соцмережах. Разом із командою проєкту "БАЗА" вони провели експеримент та потрапили до спільноти, що проводить "онлайн-літургії" для українців, де потім з'являються кремлівські куратори.

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Про те, як росіяни розповідями про друге пришестя Христа вербують українців у лави своєї агентури, Соколова розповіла на своїй сторінці у Facebook 31 березня.

"Зараз росіяни увімкнули небачену хвилю ботів. Так, вони це робили завжди. Але хвиля нова ще більш потужна, тонка, всебічна", — повідомила журналістка.

Один із популярних способів російської агентури "заманити" українців, аби потім їх завербувати до своїх лав та намовляти на різноманітні дії у вигляді диверсій, — під виглядом ШІ-картинок у соцмережах привернути увагу та додати до своїх спільнот.

Зазвичай такі ШІ-картинки викликають емпатію, посилює цю емоцію також характерний підпис, наприклад: "У мене сьогодні день народження, але ніхто мене не привітав". Часом картинка супроводжується жалісливою історією про складні умови життя.

Скріншот | приклад ШІ-дописів росіян

Журналістка разом із командою проєкту "БАЗА" провели експеримент: вони під виглядом підписників таких спільнот, що поширюють схожі ШІ-картинки, перейшли до сторінок та увійшли до груп, що ведуть такі сторінки у соцмережах.

"Нас запросили на літургію. Онлайн. Де готують українців до другого пришестя Христа", — розповіла Соколова.

Коли назбирується певна кількість людей, до групи приєднується куратор, у якого російський телефонний номер. Він спостерігає та вирішує, кого обрати наступним агентом, що зможе виконувати завдання від кремлівських спецслужб. Такі куратори зазвичай мають аватарки, створені ШІ, а адміністратори груп — невідомі.

"На питання, хто вони, і прохання розповісти, хто пастор, який читає молитви і готує до пришестя, — ігнор", — повідомила журналістка.

Окрім того, Яніна Соколова розповіла, що росіяни намагаються впливати на українців через коментарі до дописів, а також шляхом поширення відео, які також генерує ШІ.

Ще один спосіб впливу — поширення фейкових "адвокатів, які захистять від ТЦК".

"Військові адвокати і особи, які стихійно зʼявилися під егідою — "захистимо від ТЦК", — зазвичай злочинці", — розповіла журналістка.

Нагадаємо, нещодавно трапився інцидент із вибухами у Франківську, де з'ясувалося, що завербовані українцями підлітки влаштували теракт за вказівкою спецслужб Росії. Про це Фокус повідомляв 12 березня.

Також 27 березня стало відомо про те, що спецслужби РФ планували здійснити теракт у Херсоні.