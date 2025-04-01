Говорят о втором пришествии Христа: агенты РФ через ИИ-картинки в сети вербуют украинцев, — Соколова

Ведущая и журналистка Янина Соколова рассказала, что именно сейчас россияне включили "невиданную волну ботов" в соцсетях. Вместе с командой проекта "БАЗА" они провели эксперимент и попали в сообщество, которое проводит "онлайн-литургии" для украинцев, где потом появляются кремлевские кураторы.

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О том, как россияне рассказами о втором пришествии Христа вербуют украинцев в ряды своей агентуры, Соколова рассказала на своей странице в Facebook 31 марта.

"Сейчас россияне включили невиданную волну ботов. Да, они это делали всегда. Но волна новая еще более мощная, тонкая, всесторонняя", — сообщила журналистка.

Один из популярных способов российской агентуры "заманить" украинцев, чтобы потом их завербовать в свои ряды и подговаривать на различные действия в виде диверсий, — под видом ИИ-картинок в соцсетях привлечь внимание и добавить в свои сообщества.

Обычно такие ИИ-картинки вызывают эмпатию, усиливает эту эмоцию также характерная подпись, например: "У меня сегодня день рождения, но никто меня не поздравил". Порой картинка сопровождается душещипательной историей о сложных условиях жизни.

Скриншот | пример ИИ-сообщений россиян

Журналистка вместе с командой проекта "БАЗА" провели эксперимент: они под видом подписчиков таких сообществ, распространяющих похожие ИИ-картинки, перешли на страницы и вошли в группы, которые ведут такие страницы в соцсетях.

"Нас пригласили на литургию. Онлайн. Где готовят украинцев ко второму пришествию Христа", — рассказала Соколова.

Когда собирается определенное количество людей, к группе присоединяется куратор, у которого российский телефонный номер. Он наблюдает и решает, кого выбрать следующим агентом, который сможет выполнять задания от кремлевских спецслужб. Такие кураторы обычно имеют аватарки, созданные ИИ, а администраторы групп — неизвестны.

"На вопрос, кто они, и просьбу рассказать, кто пастор, который читает молитвы и готовит к пришествию, — игнор", — сообщила журналистка.

Кроме того, Янина Соколова рассказала, что россияне пытаются влиять на украинцев через комментарии к сообщениям, а также путем распространения видео, которые также генерирует ИИ.

Еще один способ воздействия — распространение фейковых "адвокатов, которые защитят от ТЦК".

"Военные адвокаты и лица, которые стихийно появились под эгидой — "защитим от ТЦК", — обычно преступники", — рассказала журналистка.

Напомним, недавно случился инцидент со взрывами во Франковске, где выяснилось, что завербованные украинцами подростки устроили теракт по указанию спецслужб России. Об этом Фокус сообщал 12 марта.

Также 27 марта стало известно о том, что спецслужбы РФ планировали совершить теракт в Херсоне.