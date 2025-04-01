"Занурили в намиста" как новый перл ботов: как спецслужбы РФ вербуют украинцев, — ЦПД

Россияне активизировали информационные операции, призванные дестабилизировать ситуацию в Украине. Граждан вербуют, чтобы использовать для диверсий.

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Деталями 1 апреля поделились в Центре противодействия дезинформации.

"Кураторы российских спецслужб через соцсети обещаниями быстрых заработков или шантажом втягивают украинцев, в том числе подростков, в подрывную работу. Речь идет о поджогах автомобилей военных или терактах в административных зданиях", — отметила пресс-служба.

Параллельно в сети продолжается масштабная кампания, целью которой является раскол и деморализация общества. "Любимой" темой для нарративов стала мобилизация. Однако боты себя разоблачают абсурдными перлами машинного перевода и сгенерированными ИИ изображениями.

Перлы российских ботов в постах о мобилизации Фото: ЦПД

"Изображения якобы украинских военных, сгенерированных искусственным интеллектом, могут быть использованы для отбора аудитории, с которой легко будет "работать" российским спецслужбам", — пояснили в ЦПИ.

Украинцев призвали придерживаться информационной гигиены в интернете и не поддаваться на враждебные манипуляции.

Фокус нашел пост со скриншота, опубликованного пресс-службой. Этот профиль якобы ведет адвокат Денис Ковш, и на него подписаны 6 тысяч пользователей. Указано, что юрист якобы из поселка Каланчак в Херсонской области.

На странице можно найти посты как на украинском, так и на русском языках. Значительная часть публикаций посвящена политике и мобилизации. Среди опубликованных за последнее время — список "жертв ТЦК" с изображением траурной свечи, обвинения президента Владимира Зеленского в "продаже страны" и сравнение ТЦК с НКВД.

В комментариях под публикацией с "зануренням в намиста" украинцы высмеяли абсурдную фразу и вспомнили о предыдущем перле российской пропаганды — "пекельні борошна".

Украинцы заметили абсурдную ошибку Фото: Скриншот Украинцы заметили абсурдную ошибку Фото: Скриншот

Напомним, журналистка Янина Соколова сообщила, что россияне организовали "онлайн-литургии" для вербовки украинцев. По ее словам, группу "готовят ко второму пришествию Христа", а потом туда присоединяется куратор и выбирает агентов.

Во Львове возле здания администрации и отделения полиции схватили двух подростков со взрывчаткой.