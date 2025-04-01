"Бив жінку по голові": у ТЦК розкрили важливу інформацію щодо інциденту з побиттям військового у Києві

Після скандалу із побиттям військового у Києві через зауваження, яке він зробив компанії, що слухала російську музику, у мережі поширилася інформація, що нібито людиною, яка "вдарила жінку по голові" і сама постраждала у сутичці, є працівник ТЦК Олександр Білошвець. У відомстві прокоментували ці дані.

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Про нові подробиці щодо інциденту у столиці повідомили на сторінці Київського міського ТЦК та СП увечері 31 березня.

За інформацією відомства, насправді такого службовця у них немає: Олександр Білошвець не є представником міського територіального центру комплектування, і "не проходив" військову службу там.

"Даний військовослужбовець не проходив та не проходить військову службу у Київському міському територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки та його відокремлених підрозділах, а саме в районних ТЦК та СП міста Києва", — зазначають у повідомленні.

Також у відомстві закликали громадян перевіряти інформацію та утриматися від поширень неправдивих даних.

Натомість у мережі поширюється інформація про те, що Олександр Білошвець є чинним співпробітником відомства.

Скріншот

Волонтерка Мар'яна Чікало, яка була свідком інциденту, стверджує, що Олександр — військовий, і що він "отримав поранення" та має інвалідність. Однак жінка не розкрила подробиць щодо того, де Олександр відбував службу, а також не говорила про те, що він станом на зараз є співробітником ТЦК.

Скріншот | допис волонтерки

Інша сторона конфлікту повідомила у мережі, що Білошвець поводився агресивно: він зокрема вдарив по голові жінку, після чого та знепритомніла.

Скріншот | допис із мережі

Невдовзі Мар'яна Чікало прокоментувала відео інциденту, яке потрапило у мережу, зазначивши, що "це не та людина".

Скріншот | коментар волонтерки

Поліція натомість поки що не встановила усіх обставин інциденту. Там запевнили 31 березня, що "встановлюють обставини" конфлікту, а відомості щодо ситуації зареєстровані до журналу єдиного обліку, наразі проводиться перевірка.

Нагадаємо, про інцидент у Голосіївському районі столиці стало відомо 30 березня: повідомлялося, що у Києві побили військового, який зробив компанії зауваження через прослуховування у публічному місці російської музики.

Цими днями через російську музику також трапився конфлікт на Івано-Франківщині: там одна жінка накинулася на іншу, бо та зробила їй зауваження через прослуховування ворожих пісень у закладі громадського харчування. Деталі Фокус з'ясовував 29 березня.