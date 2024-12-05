Мобилизация в Украине: какие действия работников ТЦК незаконны и куда обращаться (список)

Закон четко ограничивает полномочия сотрудников военкомата, и в случае нарушений граждане могут отстоять свои права. Для того, чтобы получить помощь, важно знать о нескольких нюансах.

Во время всеобщей мобилизации работники ТЦК должны действовать в пределах своих полномочий, не нарушая закон. В каких ситуациях граждане должны знать о своих правах и могут их отстаивать, 5 декабря разобрались в "Новини.LIVE".

Всеобщая мобилизация: что вне закона

Незаконными со стороны работников ТЦК считаются следующие действия:

задержание и принудительная доставка в военкомат — на это имеют полномочия только правоохранители, требование ехать в ТЦК без соответствующих документов или решений является нарушением прав;

запрос данных, которые не касаются воинского учета — например, о доходах, недвижимости и т.д;

вмешательство в частную жизнь — политические взгляды, религиозные убеждения и семейное положение не должны интересовать работников ТЦК (очевидно, если речь не идет о многодетности и праве на отсрочку или другие подобные обстоятельства);

коррупция и необъективность — знакомства не должны влиять на процесс мобилизации, а взаимодействие с военкоматом должно оставаться бесплатным;

принуждение к медосмотру без законных оснований;

физическое или психологическое давление — это включает словесные угрозы и унижения.

Всеобщая мобилизация: куда жаловаться на ТЦК

Если работники ТЦК превышают полномочия, свидетель или жертва нарушения может обратиться за помощью. Защитить свои права можно несколькими способами.

Первый вариант — обратиться на горячую линию. Проконсультироваться или получить помощь можно, позвонив в Минобороны по телефону 1512 или на горячую линию по вопросам мобилизации по номеру 0 800 301 937.

Во-вторых, можно обратиться в правоохранительные органы, в частности в полицию или прокуратуру. Например, применение физической силы или коррупция требуют немедленного вмешательства правоохранителей.

Третье — защита прав через суд. Обжаловать незаконные действия или решения работников ТЦК можно в суде. Например, если в военкомате безосновательно отказались рассматривать документы гражданина.

Четвертый вариант — обращение к уполномоченному Верховной Рады по правам человека. Жалобу к омбудсмену можно подать, если сотрудники ТЦК нарушили конституционные права.

Всеобщая мобилизация: что важно знать

Если у военнообязанного возник конфликт с работниками ТЦК, следует:

все фиксировать — записать имена участников, дату и время, описать действия; собрать доказательства — речь идет о копиях документов, записи разговоров, привлечение свидетелей; подать официальное заявление, подробно расписав ситуацию и предоставив собранные доказательства.

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