Со скидкой 50%: украинцы смогут оплачивать штрафы за необновление данных "в два клика"

Минобороны предлагает, чтобы военнообязанные платили 8,5-12,5 тысячи вместо 17-25. Кроме того, изменения позволят не ходить в военкомат за квитанциями.

Заместительница министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко попросила Комитет ВР по вопросам молодежи и спорта поддержать законопроект 12093. Он предусматривает, что украинцы смогут оплачивать штрафы в приложении "Резерв+" "в два клика". Об этом 4 декабря сообщила пресс-служба аппарата Верховной Рады.

"Технологически мы уже к этому готовы, мы одна из самых развитых цифровых стран. И мы хотим запустить этот функционал прямо в приложении, чтобы люди физически не ходили в ТЦК, особенно, если они находятся в иностранных странах, чтобы они могли это сделать из любой удобной точки мира", — объяснила чиновница.

По ее словам, если граждане инициативно и добровольно будут оплачивать штрафы, они будут иметь 50% скидки. Заместительница министра подчеркнула, что в этом нет ничего нового, ведь нарушители правил дорожного движения также имеют возможность оплачивать половину штрафа.

Черногоренко рассказала, что в этом вопросе интересы Минобороны совпадают с интересами МИД. Если законопроект поддержат в первом и втором чтениях, в министерстве обещают сделать "Резерв+" еще более сервисным и клиентоориентированным.

Ранее Черногоренко также комментировала идею уплаты штрафов через "Резерв+" на мероприятии Ukrainian Outsourcing Summit, как передавал "24 Канал". Она уточнила, что военнообязанные за нарушение правил учета могут быть оштрафованы на 17-25 тысяч гривен. Сейчас функции оплатить штраф онлайн нет.

"Многие люди не хотят идти в ТЦК для этого, брать квитанцию", — отметила чиновница.

По ее словам, технически реализовать идею возможно. Если в Раде до конца 2024 года примут законопроект, уже в начале следующего года новая функция может появиться в "Резерв+".

Напомним, юрист Марина Бекало рассказала, при каких условиях во время войны студенты и преподаватели могут выезжать из Украины.

Министр обороны Рустем Умеров сообщил, что Верховная Рада поддержала законопроект об автоматической постановке 17-летних украинцев на воинский учет. Юношам не нужно будет идти в ТЦК или проходить медосмотр, а лишь пройти идентификацию в "Резерв+".