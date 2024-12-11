Могут ли прислать повестку по почте человеку с отсрочкой: объяснение юриста

Адвокат объяснил, могут ли прислать повестку "Укрпочтой" мужчине, который оформил отсрочку по обучению в ТЦК, а затем продолжил ее в приложении "Резерв+".

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В Украине продолжается всеобщая мобилизация и военное положение из-за полномасштабной войны с Россией. Призыву подлежат военнообязанные мужчины от 18 до 60 лет, которые получают повестки. Некоторые имеют право на отсрочку от мобилизации. Могут ли прислать повестку "Укрпочтой" мужчине, который оформил отсрочку по обучению в ТЦК, а затем продлил ее в приложении "Резерв+" до 7 февраля 2025 года, объяснил юрист Дмитрий Дончак.

Адвокат объяснил, что если мужчина имеет отсрочку, то он не подлежит призыву до ее окончания.

"Возможно, это действительно письмо от ТЦК. Возможно, там действительно повестка. Но вам нет оснований волноваться по этому поводу: у мужчины есть законная отсрочка, он не подлежит мобилизации", — сказал Дончак.

Он отметил, в ТЦК могли что-то перепутать и прислать повестку не тому человеку, или каким-то образом не внесли данные что у мужчины есть отсрочка.

"В то же время, если не заберете письмо, то оно будет возвращено в ТЦК, при этом по действующему законодательству будет считаться что вы уведомлены надлежащим образом. Как следствие — вы не знаете, что там в письме, а ТЦК (если это письмо от них, и если в письме повестка) будет считать, что ваш муж не выполняет их законные требования. Последствия: мужчину оштрафуют, и внесут в розыск", — сказал он.

По его словам, в таком случае мужчина должен:

забрать письмо из "Укрпочты";

если это письмо из ТЦК (с повесткой) — прийти к ним, показать доказательства получения отсрочки, взять еще раз с собой доказательства обучения на дневной форме по уровню образования не ниже предыдущего, и на этом вопрос будет закрыт.

"Теоретически, если отсрочка до 07.02.2025 года, вам в ТЦК могут вручить повестку уже на 10.02.2025 года (понедельник). Или же в этом письме повестка на 10.02.2025 года. Так часто бывает. В таком случае ваша задача — заблаговременно, до 07.02.2025 года, снова подать документы на продление отсрочки", — резюмировал адвокат.

Напомним, Фокус писал о том, что три категории граждан уже получили возможность оформлять отсрочку от мобилизации через приложение "Резерв+". Однако в каждом из трех случаев есть свои ограничения.