Чи можуть надіслати повістку поштою людині з відстрочкою: пояснення юриста

Адвокат пояснив, чи можуть надіслати повістку "Укрпоштою" чоловіку, який оформив відстрочку з навчання у ТЦК, а потім продовжив її у застосунку "Резерв+".

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В Україні триває загальна мобілізація та воєнний стан через повномасштабну війну із Росією. Призову підлягають військовозобов'язані чоловіки від 18 до 60 років, які отримують повістки. Деякі мають право на відстрочку від мобілізації. Чи можуть надіслати повістку "Укрпоштою" чоловіку, який оформив відстрочку з навчання у ТЦК, а потім продовжив її у застосунку "Резерв+" до 7 лютого 2025 року, пояснив юрист Дмитро Дончак.

Адвокат пояснив, що якщо чоловік має відстрочку, то він не підлягаю призову до її закінчення.

"Можливо, це дійсно лист від ТЦК. Можливо, там дійсно повістка. Але вам немає підстав хвилюватися з цього приводу: у чоловіка є законна відстрочка, він не підлягає мобілізації", – сказав Дончак.

Він зауважив, в ТЦК могли щось переплутати та надіслати повістку не тій людині, або якимось чином не внесли дані що у чоловіка є відстрочка.

"В той же час, якщо не заберете листа, то його буде повернуто в ТЦК, при цьому за діючим законодавством буде вважатися що ви повідомлені належним чином. Як наслідок – ви не знаєте, що там у листі, а ТЦК (якщо це лист від них, і якщо в листі повістка) буде вважати що ваш чоловік не виконує їхні законні вимоги. Наслідки: чоловіка оштрафують, і внесуть в розшук", – сказав він.

За його словами, в такому випадку чоловік має:

забрати лист з "Укрпошти";

якщо це лист з ТЦК (з повісткою) – прийти до них, показати докази отримання відстрочки, взяти ще раз з собою докази навчання на денній формі за рівнем освіти, не нижчим за попередній, і на цьому питання буде закрите.

"Теоретично, якщо відстрочка до 07.02.2025 року, вам в ТЦК можуть вручити повістку вже на 10.02.2025 року (понеділок). Або ж у цьому листі повістка на 10.02.2025 року. Так часто буває. В такому разі ваше завдання – завчасно, до 07.02.2025 року, знову подати документи на продовження відстрочки", – резюмував адвокат.

Нагадаємо, Фокус писав про те, що три категорії громадян вже отримали можливість оформлювати відстрочку від мобілізації через застосунок "Резерв+". Однак у кожному з трьох випадків є свої обмеження.