Мобілізація в Україні: як можуть покарати, якщо не забрати повістку з пошти

Юристи пояснили, яка наступає відповідальність за ігнорування повістки, відправленої поштою. Також вони розповіли, чи можна таку повістку оскаржити через суд.

Related video

В Україні триває загальна мобілізація. Чоловікам не лише вручають повістки в руки, але й надсилають поштою. УНІАН 11 грудня дізнався у юристів, які можуть бути наслідки ігнорування такого сповіщення.

Загальна мобілізація: який буде штраф, якщо не забрати повістку

Те, що військовозобов’язаний не забрав повістку з пошти, ніяк не рятує його він відповідальності за її ігнорування. Адвокатка Марія Михайленко (Демешко) попередила, що за це може загрожувати штраф на суму від 17 до 25 тисяч гривень. За те, що чоловік забрав повістку і не пішов у ТЦК, буде ідентичне покарання.

Розмір безпосереднього штрафу залежить від рішення військкомату. Якщо таке сталося вперше, оштрафувати можуть на мінімальну суму — 17 тисяч гривень. Однак в разі "рецидиву" покарання вже буде максимальним.

Загальна мобілізація: чи можна потрапити за ґрати

Юристка пояснила, що кримінальна відповідальність загрожує військовозобов’язаному, коли він тричі не з’явився за бойовою повісткою. Йдеться про документ, який вручають вже після проходження ВЛК та визнання особи придатною до служби.

За неявку у ТЦК за бойовою повісткою, за законом, може загрожувати від трьох до п’яти років ув’язнення. В разі пом’якшувальних обставин, наприклад хвороби, суд може призначити умовний термін.

Загальна мобілізація: чи можна оскаржити штраф

Адвокат Дмитро Франчук пояснив, що суди часто скасовують штрафи за неявку у ТЦК через відсутність доказів, що повістка була вручена належним чином. Оскаржити повістку через суд можна, якщо вона була надіслана на неправильну адресу або у ній були вказані неправильні особисті дані.

Юрист оцінив шанси на те, що штраф буде оскаржений, у 40%. Він зауважив, що йдеться про вибірку випадків, де були реальні підстави для оскарження.

Нагадаємо, Фокус розібрався, які можуть бути законні наслідки, якщо чоловік відмовиться надати документи на перевірку представникам ТЦК.

Юристи пояснили, як отримати відстрочку від мобілізації за станом здоров’я.