Мобилизация в Украине: в ТЦК рассказали, кого отправляют на фронт без учений

Получив повестку, военнообязанные оказываются перед выбором. В ТЦК объяснили, как выбрать себе место службы и какие отборы нужно будет пройти в таком случае.

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В Украине продолжается всеобщая мобилизация, военнообязанные получают повестки и проходят службу в различных подразделениях Сил обороны. Пресс-секретарь Днепропетровского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Елена Кузина в эфире телемарафона 14 декабря рассказала, в каких случаях украинцев направляют на передовую без учений.

Всеобщая мобилизация: кого отправляют сразу на фронт

Попадают сразу на службу те, кто уже служил в армии менее 10 лет назад. Например, человек проходил срочную службу или воевал в АТО/ООС, однако уволился из ВСУ. Если теперь он хочет вернуться в армию по контракту, опыт позволит не проходить обучение.

"Если перерыв в службе более 10 лет, то человек едет в учебный центр и проходит подготовку заново", — отметила военная.

Всеобщая мобилизация: преимущества контрактной службы

Она объяснила, что контрактникам в отличие от мобилизованных доступен выбор, где служить. Кроме того, отличаются условия.

"Человек может обратиться в отдел рекрутинга непосредственно в ТЦК и СП, может обратиться в рекрутинговые центры украинской армии и непосредственно в рекрутинг боевых бригад. Это полный соцпакет — это медицинское, денежное обеспечение, выплаты за заключение первого контракта", — рассказала Кузина.

Также новобранцу, если он прибывает на место службы, выплачивают подъемную помощь. Если нужно арендовать жилье, это компенсируют. В высших военных учебных заведениях можно бесплатно получить образование.

Всеобщая мобилизация: кого берут на контракт

Новобранцы кроме ВЛК проходят отбор — как психологический, так и в некоторых случаях по уровню физической подготовки. Контракт заключается не ТЦК, а в выбранной для службы бригаде или учебном центре.

Пресс-секретарь ТЦК отметила, что получив повестку, военнообязанный оказывается перед выбором — пойти на службу по контракту или по мобилизации.

"Когда ты выбираешь службу по контракту — да, у тебя больше возможность выбора того, что ты хочешь", — отметила она.

Контракт подписывают как женщины, так и мужчины. Кандидатуры новобранцев принимают, отталкиваясь от состояния их здоровья и физической подготовки. От этого зависит, где будет служить человек. Также учитывается гражданский опыт.

Напомним, юрист Дмитрий Кушнаренко предупредил, что военнообязанные могут получать сообщения о повестках в "Вайбер".

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