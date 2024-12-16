Звезда "Дизель шоу" рассказал, где проходит военную службу

46-летний актер и звезда "Дизель шоу" Олег Иваница рассказал, как принял решение уйти на фронт и где служит сейчас. В открытом интервью Алине Доротюк он признался, что решение вступить в ряды Вооруженных сил Украины принял еще до начала полномасштабного вторжения.

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46-летний актер и звезда "Дизель шоу" Олег Иваница рассказал, где он сейчас служит и как принял решение уйти на фронт. Подробностями своего военного опыта он поделился в интервью Алины Доротюк, где признался, что решение о вступлении в ряды Вооруженных сил Украины принял еще до начала полномасштабного вторжения.

"Я думал, если начнется, я надеялся, что я уйду и так оно, слава Богу, произошло. Я не решался. Я наоборот помню, когда я уже решился, решил и пошел, и уже иду в военкомат, оно как-то на душе легче, пропал вот этот мандражик, от того, что было тем утром, 24 февраля. Сначала было непонимание, мы все не хотели верить, потому что это страшная штука. В страшные штуки не хочется верить. Но мне почему-то казалось, что 70–80%, что война начнется. И когда она таки началась, конечно накатывает страх, паника, непонимание, что делать, как оно будет... Ничего лучше не помогает в такой ситуации, чем какие-то конкретные действия, когда ты делаешь то, что надо", — рассказал Иваница.

Актер рассказал, что с первых дней пошел добровольцем в военкомат, после чего два года служил в территориальной обороне. Уже в начале 2024 года он перевелся в подразделение ПВО. Сейчас актер проходит военную службу в Киевской области.

Напомним, ранее мы писали, что в ТЦК рассказали, кого отправляют на фронт без учений.