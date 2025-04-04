Три минуты тишины: родители поняли, чем занят сын, когда стало слишком поздно (видео)

Жительница Теннесси (США) Мэнди Кастил поделилась в соцсетях трогательной и забавной историей о том, как всего за три минуты тишины ее трехлетний сын Бриггс устроил "ремонт" в столовой.

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Об этом американка рассказала в одном из своих видео в TikTok.

По словам Мэнди, малыш на мгновение исчез из поля зрения родителей во время приготовления ужина. Когда в доме стало подозрительно тихо, отец Бриггса, Джаррод, отправился на поиски — и застал сына за творческим процессом. Маленький художник украсил стены столовой аккуратными отпечатками ладошек.

Попытки Джаррода скрыть происшествие от уставшей жены не увенчались успехом — она все же зашла в комнату и… рассмеялась.

"Я была впечатлена тем, как аккуратно он все сделал и насколько высоко смог дотянуться", — призналась Мэнди в интервью.

Пока Джаррод отмывал пол, стены и самого юного "художника", Мэнди сняла короткий ролик о случившемся и выложила его в TikTok. Клип быстро набрал популярность, вызвав улыбки и понимание у тысяч родителей по всему миру.

Несмотря на распространенное мнение, что возраст от 0 до 4 лет — самый сложный для родителей, семья Кастил старается воспринимать каждый момент с теплом.

"Бриггс — веселый, любознательный и очень общительный ребенок. Он приносит свет в любую комнату", — добавила американка.

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