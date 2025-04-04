Три хвилини тиші: батьки зрозуміли, чим зайнятий син, коли стало надто пізно (відео)

Мешканка Теннессі (США) Менді Кастіл поділилася в соцмережах зворушливою і кумедною історією про те, як усього за три хвилини тиші її трирічний син Бріггс влаштував "ремонт" у їдальні.

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Про це американка розповіла в одному зі своїх відео в TikTok.

За словами Менді, малюк на мить зник з поля зору батьків під час приготування вечері. Коли в будинку стало підозріло тихо, батько Бріггса, Джаррод, вирушив на пошуки — і застав сина за творчим процесом. Маленький художник прикрасив стіни їдальні акуратними відбитками долоньок.

Спроби Джаррода приховати подію від втомленої дружини не увінчалися успіхом — вона все ж зайшла в кімнату і... розсміялася.

"Я була вражена тим, як акуратно він усе зробив і наскільки високо зміг дотягнутися", — зізналася Менді в інтерв'ю.

Поки Джаррод відмивав підлогу, стіни і наймолодшого "художника", Менді зняла короткий ролик про те, що трапилося, і виклала його в TikTok. Кліп швидко набрав популярність, викликавши посмішки і розуміння у тисяч батьків по всьому світу.

Незважаючи на поширену думку, що вік від 0 до 4 років — найскладніший для батьків, сім'я Кастіл намагається сприймати кожну мить із теплом.

"Бріггс — весела, допитлива і дуже товариська дитина. Він приносить світло в будь-яку кімнату", — додала американка.

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