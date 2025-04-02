Необычные роды: на свет появились близнецы с разницей в 4 месяца (фото)

Кейт и Рохан, супружеская пара из Великобритании, стали родителями мальчика и девочки, родившихся с интервалом в четыре месяца, несмотря на то что оба ребенка являются генетическими близнецами.

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Об этом пишет Daily Mail. Один из младенцев появился на свет благодаря суррогатному материнству в США, другой — после неожиданной и естественной беременности.

История началась с утраты. В марте 2022 года у супругов родилась дочь по имени Зола. Девочка появилась на свет преждевременно и умерла всего через пять часов после рождения из-за бактериальной инфекции. Это стало глубокой личной трагедией для родителей, переживших до этого множество неудачных попыток ЭКО и выкидышей.

После потери Золы пара приняла тяжелое, но осознанное решение: не рисковать здоровьем матери, которая уже перенесла сложные беременности и операции, а воспользоваться суррогатным материнством в США. В стране с более развитой правовой системой в этой сфере им удалось найти агентство в Лос-Анджелесе, где ранее были заморожены их эмбрионы.

Кейт и Рохан со своими детьми Фото: Daily Mail

Через год поисков они познакомились с суррогатной матерью — 34-летней Авой из Миссисипи. Женщина с открытым сердцем и глубокой верой сразу захотела помочь, прочитав историю пары. И именно в момент, когда процесс суррогатного материнства был запущен, случилось неожиданное: супруга забеременела естественным путем.

Медицинские риски были высоки, и семья продолжила оба пути. В результате в июле родился мальчик — первый из "двойни", а через четыре месяца в США Ава родила девочку. Такой случай в суррогатной практике получил неофициальное название — "калифорнийские близнецы".

Женщина по имени Ава Фото: Daily Mail

Обе беременности прошли благополучно. Пара активно участвовала в процессе — наблюдала за УЗИ по видеосвязи, посещала США, а после рождения девочки даже присутствовала в родильной палате. Суррогатная мать, как и обещала, не подвела: новорожденная девочка сразу же была передана в руки биологической матери, которая смогла накормить ее грудью благодаря лактации, начавшейся после собственных родов.

Семья провела несколько недель в Миссисипи, отмечая вместе с Авой и ее родственниками День благодарения. Перед отъездом они подарили ей символичный глобус с надписью: "Наши семьи навсегда связаны по всему миру. Вы сделали нас единым целым".

Теперь, вернувшись домой, супруги воспитывают двоих младенцев, которых окружают любовь и забота. Родители признаются: несмотря на бессонные ночи и трудности, они никогда не чувствовали себя такими счастливыми.

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