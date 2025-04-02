Незвичайні пологи: на світ з'явилися близнюки з різницею в 4 місяці (фото)

Кейт і Рохан, подружня пара з Великої Британії, стали батьками хлопчика і дівчинки, які народилися з інтервалом у чотири місяці, попри те, що обидві дитини є генетичними близнюками.

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Про це пише Daily Mail. Одне з немовлят з'явилося на світ завдяки сурогатному материнству в США, інше — після несподіваної й природної вагітності.

Історія почалася з втрати. У березні 2022 року в подружжя народилася донька на ім'я Зола. Дівчинка з'явилася на світ передчасно і померла всього через п'ять годин після народження через бактеріальну інфекцію. Це стало глибокою особистою трагедією для батьків, які пережили до цього безліч невдалих спроб ЕКЗ і викиднів.

Після втрати Золи пара прийняла важке, але усвідомлене рішення: не ризикувати здоров'ям матері, яка вже перенесла складні вагітності та операції, а скористатися сурогатним материнством у США. У країні з більш розвиненою правовою системою в цій сфері їм вдалося знайти агентство в Лос-Анджелесі, де раніше були заморожені їхні ембріони.

Кейт і Рохан зі своїми дітьми Фото: Daily Mail

Через рік пошуків вони познайомилися із сурогатною матір'ю — 34-річною Авою з Міссісіпі. Жінка з відкритим серцем і глибокою вірою одразу захотіла допомогти, прочитавши історію пари. І саме в момент, коли процес сурогатного материнства був запущений, трапилося несподіване: дружина завагітніла природним шляхом.

Медичні ризики були високі, і сім'я продовжила обидва шляхи. У результаті в липні народився хлопчик — перший із "двійні", а через чотири місяці в США Ава народила дівчинку. Такий випадок у сурогатній практиці отримав неофіційну назву — "каліфорнійські близнюки".

Жінка на ім'я Ава Фото: Daily Mail

Обидві вагітності пройшли благополучно. Пара брала активну участь у процесі — спостерігала за УЗД по відеозв'язку, відвідувала США, а після народження дівчинки навіть була присутня в пологовій палаті. Сурогатна мати, як і обіцяла, не підвела: новонароджену дівчинку одразу ж передали в руки біологічної матері, яка змогла нагодувати її грудьми завдяки лактації, яка почалася після власних пологів.

Сім'я провела кілька тижнів у Міссісіпі, відзначаючи разом з Авою та її родичами День подяки. Перед від'їздом вони подарували їй символічний глобус із написом: "Наші сім'ї назавжди пов'язані по всьому світу. Ви зробили нас єдиним цілим".

Тепер, повернувшись додому, подружжя виховує двох немовлят, яких оточують любов і турбота. Батьки зізнаються: попри безсонні ночі та труднощі, вони ніколи не почувалися такими щасливими.

Раніше Фокус повідомляв, що чоловіка переплутали в пологовому будинку і він ріс у бідності замість достатку. У 2013 році стало відомо, що двоє японців були підмінені під час народження в березні 1953 року. Один із них виріс у бідності, а інший у забезпеченій сім'ї, не підозрюючи, що їхні долі могли бути зовсім іншими.

Також стало відомо, що колишня модель кинула життя тусовщиці, щоб жити в автобусі з дитиною. Лаура Ла Рю працювала із зірками, включно з Леонардо Ді Капріо і Джаредом Лето, але стрес і жорсткі стандарти індустрії підірвали її здоров'я. Усвідомивши, що такий спосіб життя їй не підходить, вона повернулася в рідне місто в пошуках щастя.