"Багатий щур": Селена Гомес відреагувала на образи колеги з фільму "Емілія Перес"
Карла Софія Гаскон напередодні "Оскара-2025" потрапила в низку скандалів. Зокрема, вона образила свою колегу.
Американська співачка та акторка Селена Гомес відреагувала на те, що колега з фільму "Емілія Перес" назвала її "багатим щуром". Про це пише Independent.
Приймаючи нагороду "Віртуози" на кінофестивалі в Санта-Барбарі, Селена відреагувала на суперечки, які затьмарюють фільм, номінований на "Оскар-2025".
"Я в порядку. Я справді в порядку. Частина магії зникла, але я продовжую пишатися тим, що я зробила. І дуже вдячна. Я ні про що не шкодую, більше того, я знімалася б у цьому фільмі ("Емілії Перес", — ред.) знову і знову, якби могла", — відповіла артистка на запитання журналіста на Міжнародному кінофестивалі.
Наприкінці січня 2025 з’явилися старі твіти головної акторки з фільму "Емілія Перес" Карли Софії Гаскон, у яких вона поділилася суперечливими поглядами на кілька тем, зокрема особистості, релігію та різноманітність на "Оскарі". Окрім цього, вона назвала Селену Гомес "багатим щуром".
"Вона багатий щур, який грає бідолаху, коли може, і ніколи не перестане турбувати свого колишнього хлопця і його дружину", – написала зірка екрану.
Згодом Гаскон це заперечила, сказавши CNN en Español: "Звичайно, це не моє. Я ніколи нічого не говорила про свою партнерку. Я б ніколи не зверталася до неї таким чином".
Попри суперечки щодо твітів, у цього сезоні нагород у Гаскон високі очікування, зокрема в номінаціях на "Оскар" за найкращу жіночу роль.
Нагадаємо, Селена Гомес вийшла на публіку з нареченим.
Також Фокус писав про емоційну реакцію Селени Гомес на рішення Трампа.