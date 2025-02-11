"Багатий щур": Селена Гомес відреагувала на образи колеги з фільму "Емілія Перес"

Карла Софія Гаскон напередодні "Оскара-2025" потрапила в низку скандалів. Зокрема, вона образила свою колегу.

Related video

Американська співачка та акторка Селена Гомес відреагувала на те, що колега з фільму "Емілія Перес" назвала її "багатим щуром". Про це пише Independent.

Приймаючи нагороду "Віртуози" на кінофестивалі в Санта-Барбарі, Селена відреагувала на суперечки, які затьмарюють фільм, номінований на "Оскар-2025".

"Я в порядку. Я справді в порядку. Частина магії зникла, але я продовжую пишатися тим, що я зробила. І дуже вдячна. Я ні про що не шкодую, більше того, я знімалася б у цьому фільмі ("Емілії Перес", — ред.) знову і знову, якби могла", — відповіла артистка на запитання журналіста на Міжнародному кінофестивалі.

Наприкінці січня 2025 з’явилися старі твіти головної акторки з фільму "Емілія Перес" Карли Софії Гаскон, у яких вона поділилася суперечливими поглядами на кілька тем, зокрема особистості, релігію та різноманітність на "Оскарі". Окрім цього, вона назвала Селену Гомес "багатим щуром".

Карла Софія Гаскон Фото: karsiagascon/instagram

"Вона багатий щур, який грає бідолаху, коли може, і ніколи не перестане турбувати свого колишнього хлопця і його дружину", – написала зірка екрану.

Згодом Гаскон це заперечила, сказавши CNN en Español: "Звичайно, це не моє. Я ніколи нічого не говорила про свою партнерку. Я б ніколи не зверталася до неї таким чином".

Трейлер фільму "Емілія Перес"

Попри суперечки щодо твітів, у цього сезоні нагород у Гаскон високі очікування, зокрема в номінаціях на "Оскар" за найкращу жіночу роль.

Нагадаємо, Селена Гомес вийшла на публіку з нареченим.

Також Фокус писав про емоційну реакцію Селени Гомес на рішення Трампа.