Селена Гомес пояснила різку втрату ваги

За словами акторки, їй знадобилося багато часу, щоб прийняти себе, своє тіло і проблеми зі здоров'ям.

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32-річна американська співачка і актриса Селена Гомес вразила фанатів, з'явившись на церемонії вручення премії Гільдії кіноакторів США в чорній обтислій сукні Celine з розрізом до середини стегна. Знаменитість виглядала набагато стрункішою, ніж зазвичай, що відразу ж спровокувало чутки про те, що Селена, як і безліч її колег, підсіла на Ozempic або інший засіб для схуднення, пише Daily Mail.

Однак акторка відверто заявила, що її ліки від вовчака разом із кишковим захворюванням під назвою СНБР (синдром надлишкового бактеріального росту в тонкому кишківнику) – причини, через які вона втрачає вагу.

Селена Гомес та її наречений Бенні Бланко Фото: Getty Images

Після перегляду видаленого відео TikTok у листопаді 2024 року, в якому детально розглядали її зовнішність, Селена прокоментувала:

"Мене це нудить. У мене СНБР у тонкому кишечнику. Він загострюється. Мені все одно, що я не схожа на чоловічка. У мене не таке тіло. Кінець історії. Ні, я не жертва. Я просто людина".

СНБР відбувається, коли "проходження їжі та відходів у травному тракті" сповільнюється, "створюючи живильне середовище для бактерій". Цей стан зазвичай спричиняється "операцією або хворобою", оскільки симптоми включають здуття живота, біль у животі та недоїдання.

Минулого року Селена розповіла, як раніше вона плакала "ридма" через коментарі про її тіло, але тепер це минуло.

"Я не ідеальна, але я пишаюся тим, хто я є... Іноді я забуваю, що бути собою – це нормально", – сказала зірка.

Селена Гомес раніше мала більш округлі форми Фото: Instagram @selenagomez

У 2023 році вона також зізналася, що її ліки від вовчака викликають коливання ваги. У вересні 2017-го Селена перенесла пересадку нирки. Донором стала її близька подруга Франсія Райса.

Франсія Райса віддала подрузі свою нирку Фото: instagram.com/selenagomez

Раніше Фокус писав, хто із зірок ще здивував різкою втратою ваги.