Шкіра і кістки: зірки налякали фанатів своєю худорбою на килимовій доріжці SAG Awards (фото)

Більшість знаменитостей заперечують використання Ozempic та інших подібних препаратів, пояснюючи схуднення дієтами і нервами, проте у фахівців щодо цього інша думка.

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У Голлівуді спостерігається буквально епідемія стрімкого схуднення, що особливо явно проявилося на нещодавній церемонії премії Гільдії кіноакторів США 2025 року. Знаменитості, які позували на килимовій доріжці, підкреслили різку втрату ваги, деякі з них не просто здивували шанувальників, а навіть стривожили. Як пише Daily Mail, зірки поголовно захопилися модним препаратом для діабетиків Ozempic, який блокує відчуття голоду, дозволяючи без особливих зусиль втрачати вагу.

Аріана Гранде

31-річна співачка й актриса Аріана Гранде стала настільки худою, що її кістки буквально випирають з-під шкіри. На SAG 2025 образ артистки був одним з найбільш обговорюваних.

Сукня Loewe випромінювала вінтажну елегантність з напівпрозорими рукавами з відкритими плечима і струмливою спідницею, що спадала на підлогу. Приталений ліф був прикрашений пір'яними квітковими аплікаціями; цей тривимірний дизайн став менш концентрованим по всій спідниці, але зберігся нижче по виробу. Гранде доповнила ансамбль блискучими діамантами від Jared Atelier, включно з кольє, каблучкою і висячими сережками.

Однак не тільки вбрання викликало ажіотаж серед людей. Шанувальники заполонили соціальні мережі побоюваннями з приводу її дедалі стрункішої фігури, а дехто висловив тривогу з приводу занадто "тендітного образу". За словами самої Аріани, за останні роки вона схудла приблизно на 6,8 кг завдяки збалансованому підходу до харчування і фітнесу.

Однак джерела, наближені до неї, кажуть, що виною всьому – не спортзал. Після виходу мюзиклу "Зла", що став однією з найуспішніших адаптацій юродвейської постановки, виснажливі вимоги її голлівудських зобов'язань у поєднанні з минулими травмами і широко висвітлюваним особистим життям змусили Аріану Гранде сильно нервувати.

Шанувальники вперше висловили стурбованість з приводу погіршення статури Гранде на початку 2023 року, коли з'явилися залаштункові фотографії зі "Злої". Різка зміна її ваги в поєднанні зі світлим волоссям для ролі зробили її блідішою на деяких кадрах, що призвело до онлайн-спекуляцій про її здоров'я. У квітні 2023 року Гранде безпосередньо звернулася до обговорення у відео TikTok, закликавши фанатів бути уважнішими під час обговорення тіл людей.

"Є багато різних способів виглядати здоровими і красивими", — сказала вона тоді, додавши, що те, що багато хто вважав її "найздоровішим" виглядом, насправді було її найнижчою точкою. "Я приймала багато антидепресантів, пила їх і погано харчувалася, і була в найнижчій точці у своєму житті, коли я мала такий вигляд, який ви вважаєте, що я здорова", — заявила вона.

Демі Мур

62-річна номінантка на "Оскар" Демі Мур у своєму віці має дуже струнку фігуру. На SAG 2025 актриса була одягнена в структуровану шкіряну сукню з корсетом від Bottega Veneta, яка в руках іншої людини могла б залишитися простою сукнею-футляром. Замість цього версія Мур грає з текстурою і об'ємом, додаючи контрастну спідницю з баскою і низ. Ефект — жіночний силует, що виділяється на килимовій доріжці.

Мур доповнила образ прикрасами з жовтого золота і діамантів з колекції Jean Schlumberger від Tiffany & Co. Пара туфель Christian Louboutin завершила її скульптурний образ.

Сукня з відкритими плечима якнайкраще підкреслила зайву худорлявість знаменитості. Не останню роль у цьому зіграли виснажливі тренування і сувора дієта в рамках підготовки до зйомок у фільмі "Субстанція. Вона також стала жертвою вірусу оперізувального лишаю під час зйомок, через що, за її словами, вона скинула дев'ять кілограмів.

"Кістки ключиць Демі дійсно виступають. Здається, що там взагалі немає жиру. Ви можете бачити її сухожилля на шиї", — зазначила доктор Сью Декотіс, лікар зі зниження ваги з Нью-Йорка.

Натомість доктор Денніс Шимпф, сертифікований пластичний хірург, додав:

"У людей, які різко схудли, і особливо за допомогою цих препаратів для зниження ваги, голова виглядає занадто великою для їхнього тіла".

Селена Гомес

Селена Гомес стала однією з найяскравіших знаменитостей вечора. Акторка і співачка, яка в грудні минулого року заручилася з спродюсером Бенні Бланко, буквально вразила гостей премії своїм елегантним образом і надмірно струнким тілом. Зірка втілила старий голлівудський гламур у спеціальній сукні Celine. Вона вирізнялася вирізом з відкритими плечима, ліфом-обгорткою зі структурованим драпіруванням на плечах і грудях і драматичним розрізом збоку, що сягав її ноги.

Доктр Шимпф вважає, що вона "безумовно худа", але не "виснажена і не виснажена, що зазвичай видає її".

"Її було б найскладніше дізнатися напевно. Я був би здивований, якби вона зробила це тільки через свої інші медичні проблеми та її початкову вагу, яка була не дуже великою. Я читав про неї дещо і про те, що вона перейшла на більш здоровий спосіб життя і вправи. Найчастіше це не обов'язково щось одне, наприклад, Ozempic, а й свого роду поєднання способу життя і дієтичних звичок", — сказав він.

Раніше Фокус писав про найневдаліші сукні премії.