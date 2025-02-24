Кожа и кости: звезды напугали фанатов своей худобой на ковровой дорожке SAG Awards (фото)

Большинство знаменитостей отрицают использование Ozempic и других подобных препаратов, объясняя похудение диетами и нервами, однако у специалистов на этот счет другое мнение.

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В Голливуде наблюдается буквально эпидемия стремительного похудения, что особенно явно проявилось на недавней церемонии премии Гильдии киноактеров США 2025 года. Знаменитости, позировавшие на ковровой дорожке, подчеркнули резкую потерю веса, некоторые из них не просто удивили поклонников, а даже встревожили. Как пишет Daily Mail, звезды поголовно увлеклись модным препаратом для диабетиков Ozempic, который блокирует чувство голода, позволяя без особых усилий терять вес.

Ариана Гранде

31-летняя певица и актриса Ариана Гранде стала настолько худой, что ее кости буквально выпирают из-под кожи. На SAG 2025 образ артистки был одним из самых обсуждаемых образов вечера.

Платье Loewe источало винтажную элегантность с полупрозрачными рукавами с открытыми плечами и струящейся юбкой, которая ниспадала на пол. Приталенный лиф был украшен перьевыми цветочными аппликациями; этот трехмерный дизайн стал менее концентрированным по всей юбке, но сохранился ниже по изделию. Гранде дополнила ансамбль сверкающими бриллиантами от Jared Atelier, включая колье, кольцо и висячие серьги.

Однако не только наряд вызвал ажиотаж среди людей. Поклонники заполонили социальные сети опасениями по поводу ее все более стройной фигуры, а некоторые выразили тревогу по поводу ее "хрупкого образа". По словам самой Арианы, а последние годы она похудела примерно на 6,8 кг благодаря сбалансированному подходу к питанию и фитнесу.

Однако источники, приближенные к ней, говорят, что виной всему – не спортзал. После выхода мюзикла "Злая", ставшего одной из самых успешных адаптацию юродвейской постановки, изнурительные требования ее голливудских обязательств в сочетании с прошлыми травмами и широко освещаемой личной жизнью заставили Ариану Гранде сильно нервничать.

Поклонники впервые выразили обеспокоенность по поводу ухудшения телосложения Гранде в начале 2023 года, когда появились закулисные фотографии из "Злой". Резкое изменение ее веса в сочетании со светлыми волосами для роли сделали ее бледнее на некоторых кадрах, что привело к онлайн-спекуляциям о ее здоровье. В апреле 2023 года Гранде напрямую обратилась к обсуждению в видео TikTok, призвав фанатов быть более внимательными при обсуждении тел людей.

"Есть много разных способов выглядеть здоровыми и красивыми", — сказала она тогда, добавив, что то, что многие считали ее "самым здоровым" видом, на самом деле было ее самой низкой точкой. "Я принимала много антидепрессантов, пила их и плохо питалась, и была в самой низкой точке в своей жизни, когда я выглядела так, как вы считаете, что я здорова", – заявила она.

Деми Мур

62-летняя номинантка на "Оскар" Деми Мур в своем возрасте имеет очень стройную фигуру. На SAG 2025 актриса была одета в структурированное кожаное платье с корсетом от Bottega Veneta, которое в руках другого человека могло бы остаться простым платьем-футляром. Вместо этого версия Мур играет с текстурой и объемом, добавляя контрастную юбку с баской и низ. Эффект — женственный силуэт, выделяющийся на ковровой дорожке.

Мур дополнила образ украшениями из желтого золота и бриллиантов из коллекции Jean Schlumberger от Tiffany & Co. Пара туфлей Christian Louboutin завершила ее скульптурный образ.

Платье с открытыми плечами как нельзя лучше подчеркнуло излишнюю худобу знаменитости. Не последнюю роль в этом сыграли изнурительные тренировки и строгая диета в рамках подготовки к съемкам в фильме "Субстанция. Она также стала жертвой вируса опоясывающего лишая во время съемок, из-за чего, по ее словам, она сбросила девять килограммов.

"Ключевые кости Деми действительно выступают. Кажется, что там вообще нет жира. Вы можете видеть ее сухожилия на шее", – отметила доктор Сью Декотис, врач по снижению веса из Нью-Йорка.

В свою очередь доктор Деннис Шимпф, сертифицированный пластический хирург, добавил:

"У людей, которые резко похудели, и особенно с помощью этих препаратов для снижения веса, голова выглядит слишком большой для их тела".

Селена Гомес

Селена Гомес стала одной из самых ярких знаменитостей вечера. Актриса и певица, которая в декабре прошлого года обручилась с спродюсером Бенни Бланко, буквально поразила гостей премии своим элегантным образом и чрезменрно стройным телом. Звезда воплотила старый голливудский гламур в специальном платье Celine. Оно отличалось вырезом с открытыми плечами, лифом-оберткой со структурированной драпировкой на плечах и груди и драматичным разрезом сбоку, который доходил до ее ноги.

Доктр Шимпф считает, что она "определенно худая", но не "истощена и не измождена, что обычно выдает ее".

"Ее было бы сложнее всего узнать наверняка. Я был бы удивлен, если бы она сделала это только из-за своих других медицинских проблем и ее начального веса, который был не очень большим. Я читал о ней кое-что и о том, что она перешла на более здоровый образ жизни и упражнения. Зачастую это не обязательно что-то одно, например, Ozempic, но и своего рода сочетание образа жизни и диетических привычек", – сказал он.

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