Селена Гомес объяснила резкую потерю веса

По словам актрисы, ей понадобилось много времени, чтобы принять себя, свое тело и проблемы со здоровьем.

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32-летняя американская певица и актриса Селена Гомес поразила фанатов, появившись на церемонии вручения премии Гильдии киноактеров США в черном обтягивающем платье Celine с разрезом до середины бедра. Знаменитость выглядела куда стройнее, чем обычно, что сразу же спровоцировало слухи о том, что Селена, как и множество ее коллег, подсела на Ozempic или другое средство для похудения, пишет Daily Mail.

Однако актриса откровенно заявила, что ее лекарство от волчанки вместе с кишечным заболеванием под названием СИБР (синдром избыточного бактериального роста в тонком кишечнике) – причины, по которым она теряет вес.

Селена Гомес и ее жених Бенни Бланко Фото: Getty Images

После просмотра удаленного видео TikTok в ноябре 2024 года, в котором подробно рассматривалась ее внешность, Селена прокомментировала:

"Меня это тошнит. У меня СИБР в тонком кишечнике. Он обостряется. Мне все равно, что я не похожа на человечка. У меня не такое тело. Конец истории. Нет, я не жертва. Я просто человек".

СИБР происходит, когда "прохождение пищи и отходов в пищеварительном тракте" замедляется, "создавая питательную среду для бактерий". Это состояние обычно вызывается "операцией или болезнью", поскольку симптомы включают вздутие живота, боль в животе и недоедание.

В прошлом году Селена рассказала, как раньше она плакала "навзрыд" из-за комментариев о ее теле, но теперь это прошло.

"Я не идеальна, но я горжусь тем, кто я есть… Иногда я забываю, что быть собой – это нормально", – сказала звезда.

Селена Гомес раньше имела более округлые формы Фото: Instagram @selenagomez

В 2023 году она также призналась, что ее лекарства от волчанки вызывают колебания веса. В сентябре 2017-го Селена перенесла пересадку почки. Донором стала ее близкая подруга Франсия Раиса.

Франсия Раиса отдала подруге свою почку Фото: instagram.com/selenagomez

Ранее Фокус писал, кто из звезд еще удивил резкой потерей веса.