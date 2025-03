Селена Гомес продала за $12 кольцо стоимостью $3250, которое ей подарил ее жених (фото)

Певица начала промокампанию альбома "I Said I Love You First", созданного вместе с Бенни Бланко.

32-летняя американская певица Селена Гомес продала свое бриллиантовое кольцо стоимостью более $3 тысяч, подаренное ей возлюбленным Бенни Бланко, всего за $12. Этим она дала старт кампании "12 дней действительно редких вещей", поделившись 12 "редкими воспоминаниями" со своими поклонниками, пока она отсчитывает время до выхода ее и ее жениха совместного альбома "I Said I Love You First", пишет Page Six.

Первым в этом списке и стало бриллиантовое кольцо "B" от Jacquie Aiche. Она показала его фото в сторис Instagram еще в декабре 2023 года, чтобы подтвердить свой роман с музыкальным продюсером. Дизайн украшения уникальный в своем роде, с 0,44 каратами паве из бриллиантов. Его цена – $3250.

"В первый день #12DaysOfReallyRareStuff, который также является обратным отсчетом до I Said I Love You First, мне показалось уместным выбрать что-то, что является символом начала наших отношений. Это то самое настоящее кольцо, которое я опубликовала в своей истории в Instagram в декабре 2023 года", – написала звезда.

Во второй день розыгрыша Гомес звезда дала поклонникам шанс выиграть подписанную сумку Coach Selena Grace ($395), дизайн которой разработала сама певица, бесплатно, а победитель был уведомлен по электронной почте.

В декабре 2024 года Селена заменила это кольцо на обручальное с центральным камнем маркиза в соборной оправе с большим кольцом вечности бриллиантовой огранки. Бланко сделал предложение после года отношений с артисткой, подарив ей украшение, дизайн которого придумал сам.

Певица любит похвастаться своим обручальным кольцом

"Я просто старался не облажаться", — сказал Бенни во время совместного интервью журналу Interview. По словам Гомес, это бриллиант, о котором она "всегда мечтала".

Еще в 2015 году в своей песне "Good For You" она пела: "Я на моих бриллиантах маркиза / Я бриллиант маркиза".

О кольце своей мечты Селена спела еще в 2015 году

Пара, которая обручилась в декабре прошлого года, в том же месяце приобрела роскошный дом за $35 млн, однако дату своей свадьбы пока не сообщает.

