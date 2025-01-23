Оскар 2025: стало известно, перенесут ли церемонию вручения наград из-за пожаров в Лос-Анджелесе

Американская киноакадемия подтвердила намерение провести награждение премией "Оскар" в ранее запланированные сроки. Уже сегодня будут объявлены номинанты.

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Церемония вручения премии "Оскар" состоится в ночь со 2 на 3 марта, как и планировалось. Ее ведущим будет комик Конан О'Брайен. Об этом говорится в письме от генерального директора Билла Крамера и президента Джанет Янг Академия кинематографических искусств и наук, пишет The Independent.

"Мы почтим Лос-Анджелес как город мечты, продемонстрируем его красоту и устойчивость, а также его роль как маяка для кинематографистов и творческих визионеров на протяжении более века. Мы проанализируем недавние события, подчеркивая силу, креативность и оптимизм, которые определяют Лос-Анджелес и нашу индустрию", — говорится в письме.

Однако, в этом году будут определенные изменения в программе. Академия объявила, что откажется от традиционных номеров с исполнением песен-номинантов вживую на лучшую композицию. Вместо этого будет сделан акцент на рассказах самих создателей о том, что их вдохновило и как рождалась музыка, получившая номинацию.

Лесные пожары в Лос-Анджелесе, в результате которых погибло 28 человек, сильно повлияли на нынешний сезон награждения. Академия продлила период голосования для номинаций. Их должны объявить 23 января.

Более десятка голливудских премьер и церемоний награждения были отменены, в том числе премьера фильма "Неудержимые" студии Amazon MGM с Дженнифер Лопес в главной роли; фильм "Человек-волк" студии Universal с Джулией Гарнер в главной роли, а также церемония награждения фильма "Эмилия Перес", получившего "Золотой глобус".

17 января писатель Стивен Кинг попросил отменить нынешнюю церемонию вручения "Оскаров", написав на Bluesky:

"Не буду голосовать за "Оскар" в этом году. ИМХО они должны их отменить. Никакого блеска, когда Лос-Анджелес в огне", — написал он на платформе Bluesky.

Звезда сериала "Хакеры" Джин Смарт, которая ранее в этом месяце получила "Золотой глобус" за лучшую женскую роль в музыкальном или комедийном сериале, также обратилась с такой просьбой.

"Со всем уважением к сезону празднований в Голливуде, я надеюсь, что любая из сетей, которые будут транслировать предстоящие награды, серьезно рассмотрит возможность отказаться от их трансляции и пожертвовать собранные средства жертвам пожаров и спасателям", — написала она в Instagram.

Напомним, ранее Daily Mail писало, что 97-ю церемонию вручения премии "Оскар" могут перенести, или вовсе отменить из-за пожаров в Лос-Анджелесе.

22 января вблизи Лос-Анджелеса вспыхнул новый пожар Хьюз. Огонь быстро распространяется и угрожает ядерной электростанции