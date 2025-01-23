Новый пожар в Лос-Анджелесе может стать "ядерным" (видео)

Пожар вспыхнул у озера Кастаик и огонь быстро распространяется, угрожая ядерной электростанции, которая расположена в этом регионе.

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Пожары в Калифорнии исчезли с первых полос газет, вытесненные инаугурацией президента США Дональда Трампа. Однако лесные пожары возле Лос-Анджелеса хоть немного и утихли, но все еще продолжаются и вспыхивают новые. В районе озера Кастаик в Лос-Анджелесе начался новый ужасающий пожар и эксперты предупреждают, что он "может стать ядерным". Об этом пишет Daily Mail.

Пожар у озера Кастаик в Калифорнии

Пожар Хьюз начался поздно утром в среду в районе озера Кастаик округа Лос-Анджелес, быстро уничтожив 1378 гектаров леса. Была объявлена эвакуация населения с предупреждениями о "непосредственной угрозе жизни", в то время как на большей части Южной Калифорнии сохраняется предупреждение о чрезвычайном риске возникновения пожаров из-за сильных сухих ветров Санта-Ана, которые дуют из пустыни.

Число людей, подлежащих эвакуации, не уточняется. В общине Кастаик проживает около 18 600 человек.

Три пожара на данный момент бушую в Лос-Анджелесе Фото: Скриншот

По словам Лесной службы США, пожарные из Национального леса Анджелеса выехали на место происшествия и объявили, что весь национальный парк площадью 283 000 гектаров в горах Сан-Габриэль закрыт для посетителей.

Причина пожара расследуется. На фотографиях видны клубы дыма, поднимающиеся из района, пока пожарные борются с огнем.

По словам Джейкоба Вайглера, координатора по лесным пожарам в округе Центральный Пирс, штат Вашингтон, в первоначальном запросе говорилось, что пожар уже практически вышел из-под контроля .

"Это будет ядерная электростанция. Она большая. Вы знаете, на что сейчас способно топливо в этом районе, а то, что делает ветер, будет иметь для этого большое значение", — сказал он.

Огонь быстро охватил несколько гектаров деревьев и кустарников, подняв огромный столб темного дыма возле озера Кастаик, популярного места отдыха, примерно в 60 км от разрушительных пожаров Итон и Палисейдс, которые бушуют уже третью неделю.

Пожар у озера Кастаик в Калифорнии

Тем временем на юге чиновники Лос-Анджелеса готовились к возможному дождю, хотя некоторым жителям разрешили вернуться в уничтоженные огнем районы Пасифик-Палисейдс и Альтадена.

"Мы увидим еще один раунд критических пожаров по всей Южной Калифорнии В данный момент это похоже на заезженную пластинку", — сказал Тодд Холл, метеоролог Национальной метеорологической службы утром 22 января.

Мэр Лос-Анджелеса Карен Басс издала указ об ускорении работ по очистке территорий от пожаров и смягчении воздействия загрязняющих веществ, связанных с пожарами, на окружающую среду.

Пожар в Итоне был локализован на 91 процент, в то время как более крупный пожар в Палисейдс, пожирающий запад Лос-Анджелеса, 22 января был локализован на 68 процентов.

Президент США Дональд Трамп уже заявил, что власти Калифорнии могли бы остановить лесные пожары в Лос-Анджелесе, открыв водяной "клапан" и выпустив галлоны воды, пока город горел.

78-летний Трамп заявил на пресс-конференции во вторник, что "Лос-Анджелесу доступны огромные объемы воды" и "все, что им нужно сделать, это повернуть вентиль".

Дональд Трамп во время инаугурации Фото: Getty Images

"Представьте себе раковину, но умножьте ее размер на много тысяч раз — она огромна", — сказал он.

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом оспорил эти утверждения, заявив, что "Трамп либо не знает, как хранится вода в Калифорнии, либо намеренно вводит общественность в заблуждение".

Президент СШа также сообщил, что этот таинственный "клапан" якобы направляет воду с северо-запада Тихого океана, откуда "миллионы галлонов воды в неделю, а во многих случаях и в день, вливаются в Калифорнию (и) проходят через всю Калифорнию в Лос-Анджелес".

Напомним, пока в Калифорнии продолжаются пожары, штаты Флорида и Луизиана завалило снегом. В Новом Орлеане впервые за 15 лет выпал снег.