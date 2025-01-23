Нова пожежа в Лос-Анджелесі може стати "ядерною" (відео)

Пожежа спалахнула біля озера Кастаїк і вогонь швидко поширюється, загрожуючи ядерній електростанції, яка розташована в цьому регіоні.

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Пожежі в Каліфорнії зникли з перших шпальт газет, витіснені інавгурацією президента США Дональда Трампа. Однак лісові пожежі біля Лос-Анджелеса хоч трохи і вщухли, але все ще тривають і спалахують нові. У районі озера Кастаїк у Лос-Анджелесі почалася нова жахлива пожежа, і експерти попереджають, що вона "може стати ядерною". Про це пише Daily Mail.

Пожежа біля озера Кастаїк у Каліфорнії

Пожежа Х'юз почалася пізно вранці в середу в районі озера Кастаїк округу Лос-Анджелес, швидко знищивши 1378 гектарів лісу. Було оголошено евакуацію населення з попередженнями про "безпосередню загрозу життю", тоді як на більшій частині Південної Каліфорнії зберігається попередження про надзвичайний ризик виникнення пожеж через сильні сухі вітри Санта-Ана, які дмуть із пустелі.

Кількість людей, які підлягають евакуації, не уточнюють. У громаді Кастаїк проживає близько 18 600 осіб.

Три пожежі наразі вирують у Лос-Анджелесі Фото: Скриншот

За словами Лісової служби США, пожежники з Національного лісу Анджелеса виїхали на місце події й оголосили, що весь національний парк площею 283 000 гектарів у горах Сан-Габріель закрито для відвідувачів.

Причину пожежі розслідують. На фотографіях видно клуби диму, що піднімаються з району, поки пожежники борються з вогнем.

За словами Джейкоба Вайглера, координатора з лісових пожеж в окрузі Центральний Пірс, штат Вашингтон, у початковому запиті йшлося про те, що пожежа вже практично вийшла з-під контролю.

"Це буде ядерна електростанція. Вона велика. Ви знаєте, на що зараз здатне паливо в цьому районі, а те, що робить вітер, матиме для цього велике значення", — сказав він.

Вогонь швидко охопив кілька гектарів дерев і чагарників, піднявши величезний стовп темного диму біля озера Кастаїк, популярного місця відпочинку, приблизно за 60 км від руйнівних пожеж Ітон і Палісейдс, що вирують уже третій тиждень.

Пожежа біля озера Кастаїк у Каліфорнії

Тим часом на півдні чиновники Лос-Анджелеса готувалися до можливого дощу, хоча деяким жителям дозволили повернутися до знищених вогнем районів Пасифік-Палісейдс і Альтадена.

"Ми побачимо ще один раунд критичних пожеж по всій Південній Каліфорнії Наразі це схоже на заїжджену платівку", — сказав Тодд Голл, метеоролог Національної метеорологічної служби вранці 22 січня.

Мер Лос-Анджелеса Карен Басс видала указ про прискорення робіт з очищення територій від пожеж і пом'якшення впливу забруднювальних речовин, пов'язаних із пожежами, на навколишнє середовище.

Пожежу в Ітоні локалізували на 91 відсоток, тоді як більшу пожежу в Палісейдс, що пожирає захід Лос-Анджелеса, 22 січня локалізували на 68 відсотків.

Президент США Дональд Трамп уже заявив, що влада Каліфорнії могла б зупинити лісові пожежі в Лос-Анджелесі, відкривши водяний "клапан" і випустивши галони води, поки місто горіло.

78-річний Трамп заявив на прес-конференції у вівторок, що "Лос-Анджелесу доступні величезні обсяги води" і "все, що їм потрібно зробити, це повернути вентиль".

Дональд Трамп під час інавгурації Фото: Getty Images

"Уявіть собі раковину, але помножте її розмір на багато тисяч разів — вона величезна", — сказав він.

Губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом оскаржив ці твердження, заявивши, що "Трамп або не знає, як зберігається вода в Каліфорнії, або навмисно вводить громадськість в оману".

Президент США також повідомив, що цей таємничий "клапан" нібито спрямовує воду з північного заходу Тихого океану, звідки "мільйони галонів води на тиждень, а в багатьох випадках і на день, вливаються в Каліфорнію (і) проходять через усю Каліфорнію в Лос-Анджелес".

Нагадаємо, поки в Каліфорнії тривають пожежі, штати Флорида і Луїзіана завалило снігом. У Новому Орлеані вперше за 15 років випав сніг.