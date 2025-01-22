Зимовий шторм обрушився на США: у Новому Орлеані вперше за 15 років випав сніг

Три людини загинули, коли смертоносні арктичні шторми обрушилися на південь США.

Related video

Зимовий шторм прийшов у США. Уже загинули три людини внаслідок безпрецедентної снігової бурі, що обрушилася 21 січня на південь США. Буря накрила великі території Техасу, Луїзіани та Флориди. Так, у Новий Орлеан уперше за 15 років завалило снігом. Про це пише Daily Mail.

Снігопад у Луїзіані

Рідкісний шторм, який став причиною перших в історії попереджень про снігову бурю в кількох округах узбережжя Мексиканської затоки, припав на період небезпечно низьких температур і приніс до 10 см опадів у Г'юстоні, майже 20 см навколо Нового Орлеана і в містах Флоридського півострова.

Повідомляється, що понад 36 000 людей залишилися без електрики через різке похолодання на півночі Флориди. Очікується, що температура в центральних штатах США опуститься 22 січня від -34 C до -46 C.

Національна метеорологічна служба заявила, що до кінця тижня температура поступово повернеться до норми.

Сніг, який зазвичай не зачіпає навіть північно-східні населені пункти, призвів до перекриття автомагістралей, призупинення майже всіх авіарейсів і скасування занять у школах для більш ніж мільйона учнів, які більше звикли до скасування занять через урагани, ніж до снігових днів.

Пізніше у вівторок шторм обрушився на великі міста Техасу, принісши сніг і мокрий сніг в Остіні та Сан-Антоніо, а потім посилився на південному сході Техасу. Від переохолодження вже загинули три людини.

Снігом завалило пляжі у Флориді. Тож губернатор штату Рон ДеСантіс іронічно заявив: "Хочете вірте, хочете ні, але в штаті Флорида ми мобілізуємо снігоочисники".

Снігопад у Флориді

У Мобайлі, штат Алабама, у вівторок випало майже 20 см снігу, що побило рекорд, встановлений 24 січня 1881 року.

У Луїзіані працівники транспортного агентства працювали всю ніч, щоб підготувати мости і дороги. Проте поліція штату Луїзіана заявила, що вже відреагувала на більш ніж 50 аварій у вівторок, і закликала людей залишатися вдома.

У Новому Орлеані було так холодно, що одна з міських вулиць замерзла, що дозволило місцевим жителям пограти в хокей. Сміливці навіть спробували кататися на лижах по знаменитій Бурбон-стріт, а по річці Міссісіпі каталися на надувних алігаторах. Похолодання сталося через порушення полярного вихору — кільця холодного повітря, що зазвичай затримується на Північному полюсі.

Жителі Нового Орлеана грають у хокей на замерзлій вулиці

А тим часом у Південній Каліфорнії, де внаслідок пожеж загинуло щонайменше 27 осіб і згоріли тисячі будинків, посушливі умови та сильний вітер Санта-Ана, як і раніше, спричиняють занепокоєння. Там все ще тривають пожежі Палісейдс і Ітон, названі за районами, де вони виникли. І почалися ще кілька пожеж. Президент США Дональд Трамп збирається в Каліфорнію тільки 24 січня.