Зимний шторм обрушился на США: в Новом Орлеане впервые за 15 лет выпал снег

Три человека погибли, когда смертоносные арктические штормы обрушились на юг США.

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Зимний шторм пришел в США. Уже погибли три человека в результате беспрецедентной снежной бури, обрушившейся 21 января на юг США. Буря накрыла большие территории Техаса , Луизианы и Флориды. Так, в Новый Орлеан впервые за 15 лет завалило снегом. Об этом пишет Daily Mail.

Снегопад в Луизиане

Редкий шторм, который стал причиной первых в истории предупреждений о снежной буре в нескольких округах побережья Мексиканского залива, пришелся на период опасно низких температур и принес до 10 см осадков в Хьюстоне, почти 20 см вокруг Нового Орлеана и в городах Флоридского полуострова.

Сообщается, что более 36 000 человек остались без электричества из-за резкого похолодания на севере Флориды. Ожидается, что температура в центральных штатах США опустится 22 января от -34 C до -46 C.

Национальная метеорологическая служба заявила, что к концу недели температура постепенно вернется к норме.

Снег, который обычно не затрагивает даже северо-восточные населенные пункты, привел к перекрытию автомагистралей, приостановке почти всех авиарейсов и отмене занятий в школах для более чем миллиона учеников, которые больше привыкли к отмене занятий из-за ураганов, чем к снежным дням.

Позднее во вторник шторм обрушился на крупные города Техаса, принеся снег и мокрый снег в Остине и Сан-Антонио, а затем усилился на юго-востоке Техаса. От переохлаждения уже погибли три человека.

Снегом завалило пляжи в Флориде. Так что губернатор штата Рон ДеСантис иронично заявил: "Хотите верьте, хотите нет, но в штате Флорида мы мобилизуем снегоочистители".

Снегопад в Флориде

В Мобайле, штат Алабама, во вторник выпало почти 20 см снега, что побило рекорд, установленный 24 января 1881 года.

В Луизиане работники транспортного агентства работали всю ночь, чтобы подготовить мосты и дороги. Тем не менее, полиция штата Луизиана заявила, что уже отреагировала на более чем 50 аварий во вторник, и призвала людей оставаться дома.

В Новом Орлеане было так холодно, что одна из городских улиц замерзла, что позволило местным жителям поиграть в хоккей. Смельчаки даже попробовали кататься на лыжах по знаменитой Бурбон-стрит, а по реке Миссисипи катались на надувных аллигаторах. Похолодание произошло из-за нарушения полярного вихря — кольца холодного воздуха, обычно задерживающегося на Северном полюсе.

Жители Нового Орлеана играют в хоккей на замерзшей улице

А тем временем в Южной Калифорнии, где в результате пожаров погибло не менее 27 человек и сгорели тысячи домов, засушливые условия и сильный ветер Санта-Ана по-прежнему вызывают беспокойство. Там все еще продолжаются пожары Палисейдс и Итон, названные по районам, где они возникли. И начались еще несколько пожаров. Президент США Дональд Трамп собирается в Калифорнию только 24 января.