Огненные вихри: метеорологи предупреждают о новой угрозе для Лос-Анджелеса

Огненные торнадо могут усиливать пожары и разносить их на большие расстояния. В 2018 году в Калифорнии огненный вихрь достиг высоты 11 км и размера трех футбольных полей.

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Лесные пожары в Лос-Анджелесе, которые вспыхнули 7 января, могут вызвать другое редкое и опасное природное явление. Жители Калифорнии могут столкнуться с огненными торнадо, пишет The Associated Press.

Во вторник 14 января Национальная метеорологическая служба США предупредила об "особо опасной ситуации" в Калифорнии из-за сочетания сильных ветров и сухости, которые могут вызвать новые возгорания, пишут журналисты.

В сообщениях службы за 15 января торнадо не упоминаются, однако метеоролог Тодд Холл говорит, что они могут появиться при подобных экстремальных условиях.

Огненное торнадо называют еще "огненным вихрем" и "огненным дьяволом". Ученые расходятся во взглядах на то, чем отличается огненный вихрь от торнадо: некоторые говорят, что вихрь образуется только от тепла, а торнадо является столбом из облаков, созданных самим огнем. В словаре Национальной координационной группы по лесным пожарам Соединенных Штатов огненные торнадо не упоминаются, а огненные вихри описываются как "вращающийся вихревой столб восходящего горячего воздуха и газов, поднимающихся от пожара и несущих вверх дым, обломки и пламя", который можно по интенсивности сравнить с "маленьким торнадо".

Профессор метеорологии и климатологии Калифорнийского университета в Санта-Барбаре Лейла Карвальо говорит, что в облаках от масштабных лесных пожаров могут образовываться молнии и вихри из пепла, дыма и огня. По ее словам, вихрь образуется из-за сильного сдвига воздушных масс и может усилить пожары, засасывая воздух в себя.

"Это создает торнадо, и куда бы он ни попал, разрушение похоже на любой другой торнадо", — пояснила Карвальо.

Авторы статьи вспомнили, что в 2018 году в северной Калифорнии огненный торнадо размером с три футбольных поля убил пожарного. Ученые описывали это стихийное бедствие как "покрытое льдом облако, которое достигало высоты 7 миль (11 км)", а скорость ветра достигала 230 км/ч.

Доцент кафедры противопожарной защиты Вустерского политехнического института Джеймс Урбан отметил, что огненные торнадо также могут переносить в воздухе угля из пожарищ на большие расстояния и менять направление огня.

"Это также является опасным и страшным для первых служб реагирования или вообще для любого. Пожар может пойти в другом направлении", — сказал ученый.

Напомним, 15 января СМИ писали, что 97-ю церемонию вручения премии "Оскар" могут отменить впервые за 96 лет из-за масштабных пожаров в Лос-Анджелесе.

14 января ученые предупреждали, что лесные пожары в Калифорнии могут распространить смертоносные грибковые споры и вызвать эпидемию.