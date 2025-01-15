Могут отменить впервые за 96 лет: церемония "Оскар" под угрозой из-за пожаров в Лос-Анджелесе

97-я церемония вручения премии "Оскар" должна состоятся 2 марта. Но пожары в Лос-Анджелесе не утихают, так что мероприятие могут перенести, или вовсе отменить.

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97-я церемония вручения премии "Оскар" столкнулась с беспрецедентным кризисом, поскольку официальные комитеты премии "Оскар" во главе с такими звездами, как Том Хэнкс , Мерил Стрип , Стивен Спилберг и Эмма Стоун, рассматривают вероятность отмены мероприятия впервые за 96 лет. Тем более, что Тому Хэнксу пришлось бросить свой особняк из-за масштабных лесных пожаров, сейчас уничтожающих Лос-Анджелес. Об этом пишет Daily Mail.

Пожары в Лос-Анджелесе продолжаются

По данным издания US Sun, существует секретная "стратегия действий на случай непредвиденных обстоятельств" на случай отмены церемонии награждения 2 марта. Разработанный в начале 2000-х годов после 11 сентября, этот строго засекреченный план действий в чрезвычайных ситуациях будет введен в действие в случае, если "событие, которое изменит жизнь" поставит под угрозу трансляцию шоу.

Статуэтки "Оскар" Фото: Getty Images

"Главная забота совета директоров в настоящее время — не создавать впечатление, что они празднуют, в то время как многие жители Лос-Анджелеса переживают горе и невообразимую утрату", — сообщил изданию инсайдер. Даже если пожары удастся потушить уже на следующей неделе, тысячи людей уже лишились своих домов и проводить пышную церемонию и вечеринки будет неправильно, — считают в комитете.

Инсайдер добавил, что "сама мысль о том, что официант, малооплачиваемый работник, потерявший дом, будет подавать изысканные бургеры с говядиной вагю и сэндвичи с нарезанным огурцом кинозвездам-мультимиллионерам, ужасает".

В 17 отдельных отделениях комитетов премии "Оскар" понимают, что "в худшем случае пожары могут продолжаться неделями, вызывая катастрофические последствия для Лос-Анджелеса и Голливуда, где проходит церемония вручения наград "Оскар".

Источник добавил, что ситуация отслеживается с привлечением "некоторых известных лиц" и что "все настолько неопределенно, что может произойти все, что угодно".

Даже если церемония награждения состоится, экстравагантные подарочные пакеты стоимостью 171 000 долларов будут отменены, поскольку члены совета сочли их "дурным тоном".

Среди щедрых подарков были трехдневное пребывание в Швейцарских Альпах, косметические процедуры, изысканные ювелирные изделия и гриль-барбекю стоимостью 1220 долларов.

Академия кинематографических искусств и наук уже отменила объявление номинантов этого года и торжественный обед для номинантов. Предположительно, номинантов объявят 23 января, а не 17-го, как планировалось ранее.

Однако источник заявил, что вокруг "Оскара" вращаются сотни миллионов долларов, и для переноса его главного вечера и самого крупного источника доходов должно произойти "что-то катастрофическое".

Церемонию вручения премии "Оскар", которая начала проводиться в 1929 году, переносили несколько раз на протяжении всей истории, в том числе после убийства доктора Мартина Лютера Кинга-младшего в 1968 году и из-за исторического наводнения в Лос-Анджелесе в 1938 году. Но никогда не отменяли.

Стивен Спилберг на ужине номинантов в 2024 году Фото: Getty Images

Однако сейчас, по данным The Hollywood Reporter, в результате лесных пожаров сгорели дома четырех членов совета директоров Академии, а также бывшего генерального директора.

Дома некоторых из самых известных деятелей Голливуда были уничтожены разрушительными лесными пожарами, охватившими Лос-Анджелес на этой неделе. Энтони Хопкинс, Пэрис Хилтон, Мел Гибсон, Майлз Теллер, Анна Фэрис, Адам Броди и его жена Лейтон Мистер — вот лишь некоторые из многочисленных звезд, чьи потрясающие особняки сгорели.

Более 200 000 жителей Лос-Анджелеса и пригородов получили распоряжения об эвакуации, и тысячи людей по-прежнему остаются в убежищах, не имея возможности вернуться домой, пока власти приступают к сложной задаче по поиску человеческих останков среди пепла и обломков. По предварительным данным, погибли 25 человек.

Напомним, ранее Фокус писал о том, как голливудские селебрити спасаются от пожаров, прячась в шикарных отелях.