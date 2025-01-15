Можуть скасувати вперше за 96 років: церемонія "Оскар" під загрозою через пожежі в Лос-Анджелесі

97-а церемонія вручення премії "Оскар" має відбутися 2 березня. Але пожежі в Лос-Анджелесі не вщухають, тож захід можуть перенести, або зовсім скасувати.

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97-та церемонія вручення премії "Оскар" зіткнулася з безпрецедентною кризою, оскільки офіційні комітети премії "Оскар" на чолі з такими зірками, як Том Генкс, Меріл Стріп, Стівен Спілберг і Емма Стоун, розглядають ймовірність скасування заходу вперше за 96 років. Тим паче, що Тому Генксу довелося кинути свій особняк через масштабні лісові пожежі, які зараз знищують Лос-Анджелес. Про це пише Daily Mail.

Пожежі в Лос-Анджелесі тривають

За даними видання US Sun, існує секретна "стратегія дій на випадок непередбачених обставин" на випадок скасування церемонії нагородження 2 березня. Розроблений на початку 2000-х років після 11 вересня, цей суворо засекречений план дій у надзвичайних ситуаціях буде введено в дію в разі, якщо "подія, яка змінить життя" поставить під загрозу трансляцію шоу.

Статуетки "Оскар" Фото: Getty Images

"Головна турбота ради директорів наразі — не створювати враження, що вони святкують, у той час як багато жителів Лос-Анджелеса переживають горе і неймовірну втрату", — повідомив виданню інсайдер. Навіть якщо пожежі вдасться загасити вже наступного тижня, тисячі людей уже втратили свої домівки і проводити пишну церемонію та вечірки буде неправильно, — вважають у комітеті.

Інсайдер додав, що "сама думка про те, що офіціант, малооплачуваний працівник, який втратив домівку, подаватиме вишукані бургери з яловичиною вагю і сендвічі з нарізаним огірком кінозіркам-мультимільйонерам, жахає".

У 17 окремих відділеннях комітетів премії "Оскар" розуміють, що "в найгіршому випадку пожежі можуть тривати тижнями, спричиняючи катастрофічні наслідки для Лос-Анджелеса і Голлівуду, де проходить церемонія вручення нагород "Оскар".

Джерело додало, що ситуацію відстежують із залученням "деяких відомих осіб" і що "все настільки невизначено, що може статися все, що завгодно".

Навіть якщо церемонія нагородження відбудеться, екстравагантні подарункові пакети вартістю 171 000 доларів буде скасовано, оскільки члени ради визнали їх "поганим тоном".

Серед щедрих подарунків були триденне перебування у Швейцарських Альпах, косметичні процедури, вишукані ювелірні вироби та гриль-барбекю вартістю 1220 доларів.

Академія кінематографічних мистецтв і наук уже скасувала оголошення цьогорічних номінантів та урочистий обід для номінантів. Імовірно, номінантів оголосять 23 січня, а не 17-го, як планувалося раніше.

Однак джерело заявило, що навколо "Оскара" обертаються сотні мільйонів доларів, і для перенесення його головного вечора і найбільшого джерела доходів має статися "щось катастрофічне".

Церемонію вручення премії "Оскар", яка почала проводитися 1929 року, переносили кілька разів упродовж усієї історії, зокрема після вбивства доктора Мартіна Лютера Кінга-молодшого 1968 року і через історичну повінь у Лос-Анджелесі 1938 року. Але ніколи не скасовували.

Стівен Спілберг на вечері номінантів у 2024 році Фото: Getty Images

Однак зараз, за даними The Hollywood Reporter, унаслідок лісових пожеж згоріли будинки чотирьох членів ради директорів Академії, а також колишнього генерального директора.

Будинки деяких із найвідоміших діячів Голлівуду були знищені руйнівними лісовими пожежами, що охопили Лос-Анджелес цього тижня. Ентоні Гопкінс, Періс Гілтон, Мел Гібсон, Майлз Теллер, Анна Феріс, Адам Броді та його дружина Лейтон Містер — ось лише деякі з численних зірок, чиї приголомшливі особняки згоріли.

Понад 200 000 жителів Лос-Анджелеса і передмість отримали розпорядження про евакуацію, і тисячі людей, як і раніше, залишаються в сховищах, не маючи змоги повернутися додому, поки влада починає виконувати складну задачу пошуку людських решток серед попелу й уламків. За попередніми даними, загинули 25 осіб.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, як голлівудські селебріті рятуються від пожеж, ховаючись у шикарних готелях.