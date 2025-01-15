Вогняні вихори: метеорологи попереджають про нову загрозу для Лос-Анджелеса

Вогняні торнадо можуть посилювати пожежі та розносити їх на більші відстані. У 2018 році в Каліфорнії вогняний вихор досяг висоти 11 км і розміру трьох футбольних полів.

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Лісові пожежі в Лос-Анджелесі, які спалахнули 7 січня, можуть викликати інше рідкісне та небезпечне природне явище. Жителі Каліфорнії можуть зіткнутися з вогняними торнадо, пише The Associated Press.

У вівторок 14 січня Національна метеорологічна служба США попередило про "особливо небезпечну ситуацію" в Каліфорнії через поєднання сильних вітрів і сухості, які можуть спричинити нові загоряння, пишуть журналісти.

У повідомленнях служби за 15 січня торнадо не згадуються, проте метеоролог Тодд Холл говорить, що вони можуть з'явитися за подібних екстремальних умов.

Вогняне торнадо називають іще "вогняним вихором" і "вогняним дияволом". Учені розходяться в поглядах на те, чим відрізняється вогняний вихор від торнадо: деякі кажуть, що вихор утворюється лише від тепла, а торнадо є стовпом із хмар, створених самим вогнем. У словнику Національної координаційної групи з лісових пожеж Сполучених Штатів вогняні торнадо не згадуються, а вогняні вихори описуються як "обертовий вихровий стовп висхідного гарячого повітря та газів, що підіймаються від пожежі та несуть угору дим, уламки та полум’я", який можна за інтенсивністю порівняти з "маленьким торнадо".

Професорка метеорології та кліматології Каліфорнійського університету в Санта-Барбарі Лейла Карвальо говорить, що в хмарах від масштабних лісових пожеж можуть утворюватися блискавки та вихори з попелу, диму й вогню. За її словами, вихор утворюється через сильний зсув повітряних мас і може посилити пожежі, засмоктуючи повітря в себе.

"Це створює торнадо, і куди б він не потрапив, руйнування схоже на будь-який інший торнадо", — пояснила Карвальо.

Автори статті пригадали, що 2018 року у північній Каліфорнії вогняний торнадо розміром із три футбольних поля вбив пожежника. Вчені описували це стихійне лихо як "вкриту льодом хмару, яка досягала висоти 7 миль (11 км)", а швидкість вітру сягала 230 км/год.

Доцент кафедри протипожежного захисту Вустерського політехнічного інституту Джеймс Урбан зазначив, що вогняні торнадо також можуть переносити в повітрі вугілля зі згарищ на великі відстані та змінювати напрямок вогню.

"Це також є небезпечним і страшним для перших служб реагування або взагалі для будь-кого. Пожежа може піти в іншому напрямку", — сказав учений.

Нагадаємо, 15 січня ЗМІ писали, що 97-му церемонію вручення премії "Оскар" можуть скасувати вперше за 96 років через масштабні пожежі в Лос-Анджелесі.

14 січня науковці попереджали, що лісові пожежі в Каліфорнії можуть поширити смертоносні грибкові спори та спричинити епідемію.