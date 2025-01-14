10 тисяч доларів на день: особняки мільйонерів у Лос-Анджелесі рятують приватні пожежники

Поки місто охоплене одразу кількома лісовими пожежниками, приватні пожежники гарантують, що дорогий особняк не згорить, навіть якщо будинки поруч перетворяться на попіл.

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Лос-Анджелес з його застарілими кварталами і наметовими містечками, що сусідять із вулицями розкішних особняків, завжди був містом, різко розділеним на заможних і незаможних. І зараз, поки місто знищують лісові пожежі, а кількість жертв зросла до 24 осіб, високооплачувані приватні пожежники можуть гарантувати, що будинок їхнього наймача не згорить, навіть якщо вогнем буде знищено всю вулицю. У соцмережах обурені привілеями, які доступні дуже небагатьом. Про це пише Daily Mail.

Наслідки пожежі в Лос-Анджелесі

Хоча ці приватні компанії зазвичай працюють тільки з місцевими органами влади та страховими компаніями, розпач заможних домовласників Лос-Анджелеса настільки великий, що вони звертаються до них безпосередньо.

І, судячи з усього, дуже багато платять. Типова приватна пожежна бригада з двох осіб з невеликим автомобілем може обійтися в 3000 доларів на день, а набагато більша бригада з 20 осіб обійдеться в 10 000 доларів на день.

Кріс Данн, власник приватної пожежної фірми Covered 6, розповів, що його телефон буквально "розривався".

Оскільки деякі збожеволілі мільйонери обіцяють "заплатити будь-яку суму", щоб врятувати свої будинки, стверджується, що деякі фірми тепер можуть стягувати плату до 2000 доларів на годину.

Клієнти, які можуть собі дозволити таку ціну, як правило, володіють величезними басейнами, що є великою удачею, оскільки, оскільки пожежні гідранти, які обслуговують місто, не мають води, вони можуть забирати необхідну кількість води зі своїх басейнів.

Пожежа на бульварі Сансет Фото: Getty Images

Американці тривалий час мирилися з багатьма наслідками колосальної нерівності доходів, але коли справа доходить до можливості того, що багаті рятують свої особняки коштом інших, їхній терпець нарешті увірвався.

Подібно до приватних шкіл і медичних компаній, такі пожежні фірми стверджують, що вони допомагають усім, доповнюючи перевантажені державні ресурси. Однак критики зазначають, що приватні пожежники заважають муніципальним, втручаючись у їхню роботу.

І хоча керівники приватних пожежних служб наполягають на тому, що вони привозять із собою воду, або беруть її з басейнів клієнтів, але критики зазначають, що вони неминуче користуються ресурсами Лос-Анджелеса, коли їхні власні закінчуються.

Ці компанії вперше привернули увагу широкої громадськості у США 2018 року, коли одна з них допомогла врятувати маєток вартістю 50 мільйонів фунтів стерлінгів репера Каньє Веста та його тодішньої дружини Кім Кардаш'ян у закритому житловому комплексі Хідден-Гіллс у Лос-Анджелесі від лісової пожежі Вулсі. Мешканці цього району висловили вдячність, бо приватні пожежники вирили траншеї, убезпечивши квартал.

У 2025 році на селебріті, які публічно зізналися у використанні послуг приватних пожежників, обрушився гнів їхніх сусідів. Кіт Вассерман, мільйонер-інвестор, який раніше вихвалявся в мережі тим, як він уникає сплати податків, опинився в центрі скандалу, після публікації на X: "У кого-небудь є доступ до приватних пожежників, щоб захистити наш будинок у Пасифік-Палісейдс? Потрібно діяти швидко. Усі будинки сусідів горять. Заплачу будь-яку суму. Дякую". У підсумку він видалив свій профіль.

Тепер горить район Малібу в Лос-Анджелесі

Адам Лебер, голлівудський агент, серед клієнтів якого були співачки Майлі Сайрус і Брітні Спірс, зіткнувся з тією самою проблемою, коли зізнався, що після пожежі торік його будинок охороняла приватна пожежна компанія All Risk Shield з гонораром у розмірі 6000 доларів.

"Багаті не страждають від будь-яких наслідків, навіть від катастрофічних стихійних лих", — поскаржився один із коментаторів.

Лебер намагався захистити себе, заявивши: "Я зробив те, що зробила б будь-яка людина на землі... Я був на 100 відсотків упевнений, що моєму будинку і району кінець. Команда привезла свою воду, а потім брала її з його басейну. Вони не підключалися до пожежних гідрантів. Це величезна помилка".

Однак лідери профспілки пожежників, у яких давно склалися непрості відносини з приватними компаніями, чиї працівники часто не перебувають у профспілках, із цим не згодні.

Дорогі особняки горять у Лос-Анджелесі Фото: Getty Images

Брайан Райс, президент Каліфорнійської асоціації професійних пожежників, що об'єднує 35 000 членів, заявив цього тижня, що такі підрозділи є "тягарем", а не перевагою, головним чином тому, що їх готують до гасіння пожеж у густих лісах, а не в містах.

"Приватні підрядні компанії не навчені й не оснащені для роботи в таких умовах", — сказав він.

Після заяв про те, що приватні пожежники навіть не спромагаються координувати свої дії зі службами екстреної допомоги, у 2018 році в Каліфорнії було ухвалено правила, що забороняють їм використовувати аварійні вогні або сирени, а також переобладнати свої транспортні засоби під офіційні пожежні машини.

Нагадаємо, у пожежах, що знищують Лос-Анджелес, згорів один із найдорожчих особняків США, який з'являвся в серіалі "Спадкоємці".

Також Фокус писав про те, як голлівудські селебріті рятуються від пожеж у розкішних готелях.