10 тысяч долларов в день: особняки миллионеров в Лос-Анджелесе спасают частные пожарные

Пока город охвачен сразу несколькими лесными пожарными, частные пожарные гарантируют, что дорогой особняк не сгорит, даже если дома рядом превратятся в пепел.

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Лос-Анджелес с его обветшалыми кварталами и палаточными городками, соседствующими с улицами роскошных особняков, всегда был городом, резко разделенным на имущих и неимущих. И сейчас, пока город уничтожают лесные пожары, а количество жертв выросло до 24 человек, высокооплачиваемые частные пожарные могут гарантировать, что дом их нанимателя не сгорит, даже если огнем будет уничтожена вся улица. В соцсетях возмущены привилегиями, которые доступны очень немногим. Об этом пишет Daily Mail.

Последствия пожара в Лос-Анджелесе

Хотя эти частные компании обычно работают только с местными органами власти и страховыми компаниями, отчаяние состоятельных домовладельцев Лос-Анджелеса настолько велико, что они обращаются к ним напрямую.

И, судя по всему, очень много платят. Типичная частная пожарная бригада из двух человек с небольшим автомобилем может обойтись в 3000 долларов в день, а гораздо более крупная бригада из 20 человек обойдется в 10 000 долларов в день.

Крис Данн, владелец частной пожарной фирмы Covered 6, рассказал, что его телефон буквально "разрывался".

Поскольку некоторые обезумевшие миллионеры обещают "заплатить любую сумму", чтобы спасти свои дома, утверждается, что некоторые фирмы теперь могут взимать плату до 2000 долларов в час.

Клиенты, которые могут себе позволить такую ​​цену, как правило, владеют огромными бассейнами, что является большой удачей, поскольку, поскольку пожарные гидранты, которые обслуживают город, не имеют воды, они могут забирать необходимое количество воды из своих бассейнов.

Пожар на бульваре Сансет Фото: Getty Images

Американцы долгое время мирились со многими последствиями колоссального неравенства доходов, но когда дело доходит до возможности того, что богатые спасают свои особняки за счет других, их терпение наконец лопнуло.

Подобно частным школам и медицинским компаниям, такие пожарные фирмы утверждают, что они помогают всем, дополняя перегруженные государственные ресурсы. Однако критики отмечают, что частные пожарные мешают муниципальным, вмешиваясь в их работу.

И хотя руководители частных пожарных служб настаивают на том, что они привозят с собой воду, или берут ее из бассейнов клиентов, но критики отмечают, что они неизбежно пользуются ресурсами Лос-Анджелеса, когда их собственные заканчиваются.

Эти компании впервые привлекли внимание широкой общественности в США в 2018 году, когда одна из них помогла спасти особняк стоимостью 50 миллионов фунтов стерлингов рэпера Канье Уэста и его тогдашней жены Ким Кардашьян в закрытом жилом комплексе Хидден-Хиллс в Лос-Анджелесе от лесного пожара Вулси. Жители этого района выразили благодарность, потому что частные пожарные вырыли траншеи, обезопасив квартал.

В 2025 году на селебрити, которые публично признались в использовании услуг частных пожарных, обрушился гнев их соседей. Кит Вассерман, миллионер-инвестор, который ранее хвастался в сети тем, как он избегает уплаты налогов, оказался в центре скандала, после публикации на X: "У кого-нибудь есть доступ к частным пожарным, чтобы защитить наш дом в Пасифик-Палисейдс? Нужно действовать быстро. Все дома соседей горят. Заплачу любую сумму. Спасибо". В итоге он удалил свой профиль.

Теперь горит район Малибу в Лос-Анджелесе

Адам Лебер, голливудский агент, среди клиентов которого были певицы Майли Сайрус и Бритни Спирс, столкнулся с той же проблемой, когда признался, что после пожара в прошлом году его дом охраняла частная пожарная компания All Risk Shield с гонораром в размере 6000 долларов.

"Богатые не страдают от каких-либо последствий, даже от катастрофических стихийных бедствий", — пожаловался один из комментаторов.

Лебер пытался защитить себя, заявив: "Я сделал то, что сделал бы любой человек на земле… Я был на 100 процентов уверен, что моему дому и району конец. Команда привезла свою воду, а затем брала ее из его бассейна. Они не подключались к пожарным гидрантам. Это огромное заблуждение".

Однако лидеры профсоюза пожарных, у которых давно сложились непростые отношения с частными компаниями, чьи работники зачастую не состоят в профсоюзах, с этим не согласны.

Дорогие особняки горят в Лос-Анджелесе Фото: Getty Images

Брайан Райс, президент Калифорнийской ассоциации профессиональных пожарных, объединяющей 35 000 членов, заявил на этой неделе, что такие подразделения являются "обузой", а не преимуществом, главным образом потому, что их готовят к тушению пожаров в густых лесах, а не в городах.

"Частные подрядные компании не обучены и не оснащены для работы в таких условиях", — сказал он.

После заявлений о том, что частные пожарные даже не удосуживаются координировать свои действия со службами экстренной помощи, в 2018 году в Калифорнии были приняты правила, запрещающие им использовать аварийные огни или сирены, а также переоборудовать свои транспортные средства под официальные пожарные машины.

Напомним, в пожарах, уничтожающих Лос-Анджелес, сгорел один из самых дорогих особняков США, который появлялся в сериале "Наследники".

Также Фокус писал о том, как голливудские селебрити спасаются от пожаров в роскошных отелях.