Ще одна загроза: пожежі в Каліфорнії можуть поширити смертоносні грибкові спори

Дослідники попереджають, що масштабні пожежі в Лос-Анджелесі можуть стати причиною нової епідемії.

7 січня Лос-Анджелес сколихнула пожежа, яка швидко набула масштабності: унаслідок цього було знищено тисячі будівель, а вчені попередили, що наслідки можуть бути непередбачуваними. Наприклад, раніше експерти заявили, що масштабні пожежі в Каліфорнії можуть отруїти питну воду. Схоже, це не єдина загроза, пише Daily Mail.

Учені попереджають, що пожежі можуть поширити смертоносні грибкові спори за межі їхнього природного середовища існування і вони, ймовірно, можуть заразити людей. Попри те, що у світі немає грибів, здатних перетворити людей на зомбі, експерти дедалі більше стурбовані тим, що спори грибів можуть спровокувати нову пандемію.

Тепер дослідники вважають, що такі катастрофи, як лісові пожежі в Каліфорнії, ймовірно, можуть спровокувати масове зараження спорами небезпечних грибів. Оскільки земний клімат стає дедалі теплішим, гриби часто адаптуються до вищих температур, що може дозволити їм процвітати в людській крові, легенях і навіть мозку.

Нагадаємо, що вчені вже виявили смертоносні гриби, здатні поширюватися від людини до людини, як в "Один із нас". І тепер, коли екстремальні погодні умови підвищують ймовірність лісових пожеж, науковці побоюються, що смертоносні спори можуть поширитися по всій країні в хмарах диму.

За словами експерта з грибкових патогенів із Медичного університету Граца, доктора Мартіна Хенігля, загалом справді існує ймовірність того, що грибки можуть спричинити пандемію. Як же лісові пожежі можуть зробити The Last of Us реальністю?

Відомо, що зміна клімату робить планету менш придатною для життя людей, проте вона стає лише кращим місцем для грибів. Зазначимо, що останніми роками вчені частіше непокояться через швидке розповсюдження грибкових інфекцій за межі їхніх звичайних ареалів. Однак стихійні лиха, такі як лісові пожежі в Лос-Анджелесі, можуть призвести до ще більшого поширення грибкових інфекцій.

За словами доктора Хенігля, люди вже пристосувалися до кількості лих, що зростають, а тому кількість жертв залишається відносно стабільною. Водночас ці лиха можуть у короткостроковій і довгостроковій перспективі сприяти виникненню грибкових захворювань, поширюючи патогени за допомогою вітру й диму.

Наприклад, статистика показує, що в період з 2014 по 2018 рік лікарні Каліфорнії зафіксували збільшення кількості госпіталізацій з лихоманкою на 20%. Причиною стали лісові пожежі та спори, що переносяться димом.

Чому грибкові інфекції погіршуються?

Інфекції, що викликаються грибковими патогенами, такими як стригучий лишай і грибкова інфекція, не є новим явищем. До недавнього часу статистика захворювань була надзвичайно малою, порівняно з інфекціями, що викликаються бактеріями та вірусами.

Попередні дослідження вже показали, що з мільйонів відомих науці грибків, лише близько 300 здатні заражати людей. Однак останніми роками кількість інфекцій, спричинених небезпечними та часто абсолютно новими грибками, зростає зі страхітливою швидкістю.

Вчені вважають, що зміна клімату, ймовірно, стала однією з найважливіших причин прискорення кількості захворювань. Але це не єдиний фактор. Наш головний захист від грибкових інфекцій полягає в тому, що всередині наших тіл занадто тепло для їхнього виживання. Водночас грибки унікальні в тому, що чудово вміють адаптуватися, зокрема й до високих температур. Ця загроза стає ще серйознішою через особливості унікальної здатності грибів до виживання.

Чому грибкові інфекції є такою проблемою?

Хоча швидке поширення будь-якого патогену було б тривожним, грибкові патогени викликають ще більшу тривогу. За словами імунолога з грибів у Бірмінгемському університеті, доктора Ребеки Драммонд, деякі грибки особливо добре ховаються від імунної системи людини, а тому імунні клітини не здатні помітити їх до того, як стане занадто пізно.

Щойно грибок потрапляє до нас, він може поширитися будь-якою частиною тіла, включно з кров'ю, легенями, нирками та навіть мозком. Деякі грибки виділяють токсини, які пошкоджують тканини навколо них, але інші завдають шкоди, просто пробираючись крізь плоть.

Раніше Фокус писав про те, що над Землею завис "гідрокліматичний хлист": він зробив пожежу в Каліфорнії в рази сильнішою.