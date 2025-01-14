Над Землею завис "гідрокліматичний хлист": він зробив пожежу в Каліфорнії в рази сильнішою (фото)

Масштабне дослідження показує, що "гідрокліматичний хлист" значно посилився і на те є низка причин.

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7 січня в Лос-Анджелесі почалася лісова пожежа, яка швидко переросла в масштабну катастрофу, знищивши сотні будівель. Місцева влада була змушена оголосити евакуацію, яку пізніше було скасовано. Тепер учені вважають, що серія різких перепадів від надзвичайно сухих до надзвичайно вологих умов сприяла виникненню жахливих зимових пожеж, пише Science Alert.

Новий огляд понад 200 статей показує, що ця різка зміна умов, також відома як "гідрокліматичний хлист", сильно посилилася. Передбачається, що причина в здатності атмосфери поглинати й утримувати вологу, що зростає. Оскільки клімат Землі стрімко наближається до 3 градусів Цельсія потепління, очікується, що подібні коливання, що провокують масштабні лісові пожежі та повені, подвояться.

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За словами кліматолога Даніела Суейна з Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі, масштабна лісова пожежа в Каліфорнії, по суті, є прикладом того, як "гідрокліматичний хлист" посилює лісові пожежі.

Гідрокліматичні шокові явища з 2016 по 2023 рік. SPEI — це показник того, скільки пари може утримувати повітря Фото: Nature Reviews Earth & Environment

У міру того як атмосфера нагрівається, її здатність поглинати, утримувати й виділяти воду збільшується. Ще на початку 19 століття вчені виявили, що ця здатність атмосферної губки збільшується з кожним градусом потепління приблизно на 7%. При цьому збільшення утримання води означає, що навіть за умови збереження загальної кількості опадів у певному місці, екосистема стане сухішою. Водночас опади спричиняють бум рослинності, яка потім висихає, створюючи ідеальний рецепт для дедалі інтенсивніших лісових пожеж.

На думку Суейна, саме ця послідовність "гідрокліматичних хлистів" збільшила в Каліфорнії ризик пожежі вдвічі. Простими словами, кліматичні умови спочатку посилили ріст гарячої трави та чагарнику в місяці до пожежонебезпечного сезону, а потім висушили рослинність подальшою сухістю і теплом.

Далі, все, що потрібно для виникнення масштабної лісової пожежі — іскра, яку тепер частіше надає і сама природа. Раніше вчені виявили, що кількість блискавок під час грози суттєво збільшилася — ще один наслідок кліматичної катастрофи. Учені виявили, що потепління всього на 1 градус за Цельсієм приблизно на 12% збільшує кількість ударів блискавки.

Ба більше, зрушення в часі посушливих і вологих періодів у цьому смертоносному циклі також спричиняють ускладнення, які посилили небезпечні умови в Лос-Анджелесі. За словами Суейна, зміна клімату збільшує збіг між надзвичайно сухими умовами рослинності наприкінці сезону і виникненням вітрових явищ. Зрештою, вчені вважають це ключовим зв'язком між зміною клімату і масштабними лісовими пожежами в Каліфорнії.

У своїй роботі вчені використовували метеорологічні дані й виявили, що "гідрокліматичний хлист" збільшився з 31 до 66% приблизно з 1950-х років і продовжує зростати експоненціально. На жаль, вчені очікують, що гідрокліматична мінливість і надалі продовжить збільшуватися в масштабах і буде активно проявлятися.

Єдиним способом уповільнити цей процес, на думку вчених, є скорочення викидів викопного палива — те, про що дослідники давно попереджають людство.

Раніше Фокус писав про те, що "диявольські вітри" живлять смертоносні лісові пожежі в Каліфорнії.