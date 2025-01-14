Над Землей завис "гидроклиматический хлыст": он сделал пожар в Калифорнии в разы сильнее (фото)

Масштабное исследование показывает, что "гидроклиматический хлыст" значительно усилился и на то есть ряд причин.

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7 января в Лос-Анджелесе начался лесной пожар, который быстро перерос в масштабную катастрофу, уничтожив сотни зданий. Местные власти были вынуждены объявить эвакуацию, которая позже была отменена. Теперь ученые считают, что серия резких перепадов от чрезвычайно сухих до чрезвычайно влажных условий способствовала возникновению ужасных зимних пожаров, пишет Science Alert.

Новый обзор более 200 статей показывает, что эта резкая смена условий, также известная как "гидроклиматический хлыст", сильно усилилась. Предполагается, что причина в растущей способности атмосферы поглощать и удерживать влагу. Поскольку климат Земли стремительно приближается к 3 градусам Цельсия потепления, ожидается, что подобные колебания, провоцирующие масштабные лесные пожары и наводнения, удвоятся.

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По словам климатолога Даниэла Суэйна из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, масштабный лесной пожар в Калифорнии, по сути, является примером того, как "гидроклиматический хлыст" усиливает лесные пожары.

Гидроклиматические шоковые явления с 2016 по 2023 год. SPEI — это показатель того, сколько пара может удерживать воздух Фото: Nature Reviews Earth & Environment

По мере того как атмосфера нагревается, ее способность поглощать, удерживать и выделять воду увеличивается. Еще в начале 19 века ученые обнаружили, что эта способность атмосферной губки увеличивается с каждым градусом потепления примерно на 7%. При этом увеличение удержания воды означает, что даже при условии сохранения общего количества осадков в определенном месте, экосистема станет суше. В то же время осадки вызывают бум растительности, которая затем высыхает, создавая идеальный рецепт для все более интенсивных лесных пожаров.

По мнению Суэйна, именно эта последовательность "гидроклиматических хлыстов" увеличила в Калифорнии риск пожара вдвое. Простыми словами, климатические условия изначально усилили рост горячей травы и кустарника в месяцы до пожароопасного сезона, а затем высушили растительность последующей сухостью и теплом.

Далее, все, что нужно для возникновения масштабного лесного пожара — искра, которую теперь чаще предоставляет и сама природа. Ранее ученые обнаружили, что количество молний во время грозы существенно увеличилось — еще одно последствие климатической катастрофы. Ученые обнаружили, что потепление всего на 1 градус по Цельсию примерно на 12% увеличивает количество ударов молнии.

Более того, сдвиги во времени засушливых и влажных периодов в этом смертоносном цикле также вызывают осложнения, которые усугубили опасные условия в Лос-Анджелесе. По словам Суэйна, изменение климата увеличивает совпадение между чрезвычайно сухими условиями растительности в конце сезона и возникновением ветровых явлений. В конечном счете, ученые считают это ключевой связью между изменением климата и масштабными лесными пожарами в Калифорнии.

В своей работе ученые использовали метеорологические данные и обнаружили, что "гидроклиматический хлыст" увеличился с 31 до 66% примерно с 1950-х годов и продолжает расти экспоненциально. Увы, ученые ожидают, что гидроклиматическая изменчивость и дальше продолжит увеличиваться в масштабах и будет активно проявляться.

Единственным способом замедлить этот процесс, по мнению ученых, является сокращение выбросов ископаемого топлива — то, о чем исследователи давно предупреждают человечество.

Ранее Фокус писал о том, что "дьявольские ветры" питают смертоносные лесные пожары в Калифорнии.