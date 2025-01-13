Лесные пожары в Калифорнии могли отравить питьевую воду: как это произошло (фото)

Эксперты предупреждают, что масштабные лесные пожары в Лос-Анджелесе не только уничтожили тысячи домов, но также могли сделать питьевую воду непригодной для употребления.

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7 января масштабные пожары обрушились на Лос-Анджелес, уничтожив тысячи домов. Пожарные все еще продолжают бороться с огнем, а некоторые части населенных пунктов Калифорнии теперь неузнаваемы. Местные власти отменили указы о принудительной эвакуации, а потому жители могут вернуться в свои дома, но эксперты предупреждают: над ними нависла новая угроза, пишет Science Alert.

По словам эксперта, профессора гражданского, экологического и инженерного дела Университета Пердью Эндрю Дж. Уэлтона, к сожалению, многие люди не осознают, насколько сильно пожар может повредить системы питьевого снабжения. Отметим, что несколько местных систем водоснабжения в районе Лос-Анджелеса также выпустили ряд предупреждений о недопустимости использования потенциально опасной питьевой воды. В чем же опасность?

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Эксперт отмечает, что масштабные лесные пожары могут сделать питьевую воду, а также сами водопроводные трубы и резервуары небезопасными. Это происходит по ряду причин:

использование воды для тушения пожаров осушает систему водоснабжения — системы не предназначены для борьбы с пожарами;

повреждение и разрушение конструкции приводят к неконтролируемым утечкам воды;

отключение электроэнергии препятствует быстрому пополнению воды в дренажных системах;

истощение воды делает систему уязвимой для химического загрязнения.

Исследователи отмечают, что даже это еще не все. Загрязнение питьевой воды может происходить из воздуха и повреждения инфраструктуры системы водоснабжения. Тепло от масштабных лесных пожаров может расплавить пластиковые трубы и счетчики воды, что приведет к выделению химикатов. Дым от лесных пожаров также может попасть в системы водоснабжения, а разрывы в инфраструктуре могут привести к загрязнению.

К распространенным источникам загрязнения воды во время пожаров относятся использование воды, приводящее к разгерметизации систем водоснабжения, нагревание пластика и попадание дыма в системы Фото: Purdue University

По словам Уэлтона, в поврежденных лесными пожарами системах водоснабжения было обнаружено множество канцерогенных химикатов. Некоторые из них такие, как бензол, могут вызвать у человека немедленное недомогание, если он употребит такую воду. Ученые предупреждают, что симптомы могут включать тошноту, головные боли и сыпь.

Известно, что могут прилипать к поверхностям инфраструктуры, а также проникать в некоторые трубы и прокладки. Увы, на очистку конструкций может потребоваться от нескольких дней до нескольких месяцев. Некоторые виды пластика могут впитывать химикаты, как губка, и медленно выделять их в чистую питьевую воду, делая эту воду небезопасной в течение длительного времени.

Как снизить риск для здоровья

Эксперты советуют обращать внимание на сообщения соответствующих органов, а также проводить химическое тестирование. К счастью, в 2024 году было опубликовано первое в истории руководство по реагированию и восстановлению систем водоснабжения после пожаров.

Жителям также стоит помнить, что домашние устройства для очистки воды не сертифицированы для того, чтобы сделать чрезвычайно загрязненную воду безопасной.

Ранее Фокус писал о том, что "дьявольские ветры" питают смертоносные лесные пожары в Калифорнии.