Лісові пожежі в Каліфорнії могли отруїти питну воду: як це сталося (фото)

Експерти попереджають, що масштабні лісові пожежі в Лос-Анджелесі не тільки знищили тисячі будинків, а й також могли зробити питну воду непридатною для вживання.

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7 січня масштабні пожежі обрушилися на Лос-Анджелес, знищивши тисячі будинків. Пожежники все ще продовжують боротися з вогнем, а деякі частини населених пунктів Каліфорнії тепер невпізнанні. Місцева влада скасувала укази про примусову евакуацію, а тому жителі можуть повернутися до своїх домівок, але експерти попереджають: над ними нависла нова загроза, пише Science Alert.

За словами експерта, професора цивільної, екологічної та інженерної справи Університету Пердью Ендрю Дж. Велтона, на жаль, багато людей не усвідомлюють, наскільки сильно пожежа може пошкодити системи питного постачання. Зазначимо, що кілька місцевих систем водопостачання в районі Лос-Анджелеса також випустили низку попереджень про неприпустимість використання потенційно небезпечної питної води. У чому ж небезпека?

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Експерт зазначає, що масштабні лісові пожежі можуть зробити питну воду, а також самі водопровідні труби та резервуари небезпечними. Це відбувається з низки причин:

використання води для гасіння пожеж осушує систему водопостачання — системи не призначені для боротьби з пожежами;

пошкодження і руйнування конструкції призводять до неконтрольованих витоків води;

відключення електроенергії перешкоджає швидкому поповненню води в дренажних системах;

виснаження води робить систему вразливою для хімічного забруднення.

Дослідники зазначають, що навіть це ще не все. Забруднення питної води може відбуватися з повітря та пошкодження інфраструктури системи водопостачання. Тепло від масштабних лісових пожеж може розплавити пластикові труби та лічильники води, що призведе до виділення хімікатів. Дим від лісових пожеж також може потрапити в системи водопостачання, а розриви в інфраструктурі можуть призвести до забруднення.

До поширених джерел забруднення води під час пожеж належать використання води, що призводить до розгерметизації систем водопостачання, нагрівання пластику і потрапляння диму в системи Фото: Purdue University

За словами Велтона, у пошкоджених лісовими пожежами системах водопостачання було виявлено безліч канцерогенних хімікатів. Деякі з них такі, як бензол, можуть викликати в людини негайне нездужання, якщо вона споживе таку воду. Вчені попереджають, що симптоми можуть включати нудоту, головний біль і висип.

Відомо, що можуть прилипати до поверхонь інфраструктури, а також проникати в деякі труби та прокладки. На жаль, на очищення конструкцій може знадобитися від кількох днів до кількох місяців. Деякі види пластику можуть вбирати хімікати, як губка, і повільно виділяти їх у чисту питну воду, роблячи цю воду небезпечною протягом тривалого часу.

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Експерти радять звертати увагу на повідомлення відповідних органів, а також проводити хімічне тестування. На щастя, 2024 року було опубліковано перше в історії керівництво з реагування та відновлення систем водопостачання після пожеж.

Мешканцям також варто пам'ятати, що домашні пристрої для очищення води не сертифіковані для того, щоб зробити надзвичайно забруднену воду безпечною.

Раніше Фокус писав про те, що "диявольські вітри" живлять смертоносні лісові пожежі в Каліфорнії.