Учені розробили ідеальний рецепт млинців: знадобляться лише три основні інгредієнти

У новому дослідженні вчені розкрили секрет приготування ідеальної стопки млинців і розповіли, чому ніколи не слід додавати олію.

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Для приготування млинців необхідно всього кілька інгредієнтів, а тому можна подумати, що їх приготування — дріб'язкова справа. Але багато домашніх кулінарів знають, що це не завжди так вже й просто і тепер вчені розкрили секрет їхнього приготування, пише Daily Mail.

За словами експертів, для ідеального тіста на млинці знадобляться всього три ключові інгредієнти: борошно, молоко і яйця. У нас також може виникнути спокуса додати в тісто олію, але експерт з механіки рідин з UCL, професор Ян Імс вважає, що цього не варто робити.

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Як приготувати ідеальне тісто для млинців

Основні інгредієнти прості: борошно, яйця, молоко і те, що можна використовувати як ароматизатор. За словами професора Імса, секрет приготування ідеального тіста полягає у співвідношенні інгредієнтів і методі, що використовується для змішування.

Професор Імс приділив більше часу, ніж будь-хто інший, роздумам про фізику тіста для млинців. Він дійшов висновку, що кінцевий результат визначається пекарським співвідношенням, яке є показником того, скільки рідини у вашій суміші, і товщиною вашого млинця.

Для розрахунку пекарського співвідношення необхідно розділити кількість молока в мілілітрах на вагу борошна в грамах і помножити її на 100. Нижче пекарське співвідношення призведе до більш густого тіста, в той час, як вище співвідношення дасть більш рідке.

Професор Імс виміряв співвідношення пекарської олії та товщину млинців по всьому світу, щоб визначити точне співвідношення між тістом і млинцем. Його розрахунки свідчать про те, що ідеальне співвідношення пекарської олії для тонкого млинця в британському стилі становить 100. Простими словами, необхідно використовувати інгредієнти в таких кількостях:

200 мл молока;

100 г борошна;

1-2 яйця;

дрібка солі.

Якщо йдеться про панкейки, слід використовувати інгредієнти в таких пропорціях:

200 мл молока;

200 г борошна;

2 яйця.

Як замісити тісто на млинці

Коли борошно змішується з вологими інгредієнтами, два білки, звані глютеніном і гліадином, об'єднуються, утворюючи довгі ланцюги білків глютену. Але для отримання правильної текстури потрібен складний компроміс: занадто багато глютену — і млинець буде жорстким, а надто мало — і в нього не буде жодної структури.

За словами Імса, тісто краще збивати виделкою, щоб зв'язати якомога більше повітря. Це дає змогу розбити всі грудки в тісті та розвинути глютен, який може зв'язати захоплене повітря, щоб млинець залишався легким і ніжним, не втрачаючи при цьому своєї структури.

Якщо ви хочете отримати ще тонший млинець, дайте тісту відпочити протягом 10-15 хвилин після збивання. Це дасть змогу ниткам глютену розслабитися, оскільки білкові ланцюги розплутуються, а борошно повністю гідратується, що призводить до отримання тонкого ніжного млинця.

Учені розповіли, як приготувати ідеальне тісто на млинці Фото: Freepik

Як приготувати ідеальний млинець

За словами професора Імса, наука показує зв'язок між вмістом молока в млинці та його типовим розміром. Що вищий вміст молока, то тоншим ви маєте зробити свій млинець. Простими словами, якщо йдеться про тонкі млинці, вчений рекомендує діаметр близько 15-20 сантиметрів, тоді як для панкейків ідеальний діаметр — 10 сантиметрів.

Тим часом, щоб отримати цей ідеально тонкий, хрусткий млинець, він пропонує відмовитися від вершкового масла на користь рослинної олії. Річ у тім, що рослинна олія має нижчу точку димлення, ніж вершкове масло, тож може нагріватися більше, не пригораючи, і легше розподіляється по сковороді.

Як рівномірно розподілити тісто по сковороді

Професор Матьє Сельє, завідувач кафедри машинобудування в Університеті Кентербері, розробив оптимальний спосіб нахилу сковорідки, щоб тісто рівномірно розподілялося. Для цього слід:

різко нахилити пательню в одному напрямку, коли ви наливаєте тісто, дозволяючи йому швидко стікати до краю пательні;

щойно все тісто досягне одного краю, тримайте пательню нахиленою та обертайте її круговими рухами, даючи тісту розтікатися по всьому колу;

повільно зменшуйте нахил, продовжуючи кругові рухи, поки сковорода не стане рівною.

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