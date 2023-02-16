Євген Клопотенко показав, як приготувати ідеальні млинці (відео)

Блогер запропонував рецепт, випробуваний ним багато разів.

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Млинці є однією з найулюбленіших страв у багатьох. Вони чудові, як самостійна страва, зі сметаною, варенням, згущеним молоком, так і як основа для начинки. Рецептів їх приготування багато, і в кожної господині вони свої. Однак часто буває, що млинці пригорають, рвуться абощо, що псує не лише їх зовнішній вигляд, а й настрій тих, хто їх готує. Відомий український кулінарний блогер Євген Клопотенко розповів, що треба робити, щоб млинці вийшли ідеальними з першого разу.

Для приготування млинців автор використовує перевірений багаторазово рецепт, змішавши 340 мл молока, 130 г борошна та два яйця.

Клопотенко радить добре перемішати всі інгредієнти, а потім додати в масу трохи соняшникової олії для пружності, цукор за своїм смаком і дрібку солі для балансу смаків.

Якщо під час перемішування тіста залишаються грудочки, краще процідити його через сито. Так грудочки залишаться на ситі, а тісто буде ідеальної консистенції, що чудово позначиться на результаті.

Далі на розігріту сковорідку необхідно наливати по одному ополонику тіста.

"Підніміть температуру, а через кілька секунд знову знизьте до середньої і продовжуйте смажити на ній. Коли на поверхні з'являться бульбашки, це означає, що можна вже перевертати млинець. Смажте на другому боці буквально 30 секунд", — рекомендує Клопотенко.

Раніше Фокус писав про шість способів приготувати млинці, а також як домогтися, щоб вони були ажурними та дуже смачними.