Евгений Клопотенко показал, как приготовить идеальные блинчики (видео)

Блогер предложил рецепт, испробованный им многократно.

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Блинчики являются одним из самых любимых блюд у многих. Они хороши, как самостоятельное кушанье, со сметаной, вареньем, сгущенкой, так и в качестве основы для начинки. Рецептов их приготовления много, и у каждой хозяйки они свои. Однако часто бывает, что блинчики пригорают, рвутся и тому подобное, что портит не только их внешний вид, но и настроение тех, кто их готовит. Известный украинский кулинарный блогер Евгений Клопотенко рассказал, что надо делать, чтобы блинчики получились идеальными с первого раза.

Для приготовления блинчиков автор использует проверенный многократно рецепт, смешав 340 мл молока, 130 гр муки и два яйца.

Клопотенко советует хорошо перемешать все ингредиенты, а затем добавить в получившуюся массу немного подсолнечного масла для упругости, сахар по своему вкусу и щепотку соли для баланса вкусов.

Если во время перемешивания теста в нем остаются комочки, лучше процедить его через сито. Таким образом комочки останутся на сите, а тесто будет идеальной консистенции, что благотворно скажется на результате.

Далее на разогретую сковородку необходимо наливать по одному половнику теста.

"Поднимите температуру, а через несколько секунд снова снизьте до средней и продолжайте жарить на ней. Когда на поверхности появятся пузырьки, это означает, что можно уже переворачивать блинчик. Жарьте на второй стороне буквально 30 секунд", – рекомендует Клопотенко.

Ранее Фокус писал о шести способах приготовить блинчики, а также как добиться, чтобы они были ажурными и очень вкусными.