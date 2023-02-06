Тонкие и вкусные: 6 вариантов теста для блинов

Вкусные блинчики можно приготовить многими способами, используя разные варианты теста и начинки.

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Существуют десятки вариантов приготовления блинного теста и все они очень разные. Фокус собрал для вас одни из самых популярных вариантов приготовления блинчиков.

На молоке:

Молоко — 250 мл

Яйца — 4 шт

Мука — 150 г

Сахар — 2 ст. л.

Растительное масло — 2 ст. л.

Соль — щепотка

Hа майонезе:

Теплая вода — 0,5 л

Мука — 9 ст. л.

Майонез — 2 ст. л.

Яйца — 2 шт

Сахар — 2 ст. л.

Ванильный сахар — 15 г

Растительное масло — 2 ст. л.

Соль — щепотка

На дрожжах:

Молоко — 3 ст. л.

Яйца — 4 шт

Сахар — 2 ст. л.

Соль — 1 ч. л.

Мука — 220 г

Сухие дрожжи — 7 г

Hа кипятке:

Кипяток — 600 мл

Молоко — 600 мл

Мука — 1,5 ст. л.

Крахмал — 1,5 ст. л.

Яйца — 4 шт

Растительное масло — 3 ст. л.

Сахар — 3 ст. л.

Соль — 0,5 ч. л.

Ванилин

На кефире:

Кефир — 200 мл

Мука — 1 ст. л.

Яйцо — 1 шт

Кипяток — 0,5 стакана

Разрыхлитель — 1 ч. л.

Сахар — 2 ст. л.

Соль — щепотка

На воде:

Вода — 1 стакан

Яйцо — 1 шт

Сахар — 1 ст. л.

Мука — 1 стакан

Растительное масло — 1 ст. л.

Напомним, 20 вариантов начинок для конвертиков из лаваша.