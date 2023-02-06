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Еда

Тонкие и вкусные: 6 вариантов теста для блинов

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Фото: Getty Images

Вкусные блинчики можно приготовить многими способами, используя разные варианты теста и начинки.

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Существуют десятки вариантов приготовления блинного теста и все они очень разные. Фокус собрал для вас одни из самых популярных вариантов приготовления блинчиков.

На молоке:

  • Молоко — 250 мл
  • Яйца — 4 шт
  • Мука — 150 г
  • Сахар — 2 ст. л.
  • Растительное масло — 2 ст. л.
  • Соль — щепотка

Hа майонезе:

  • Теплая вода — 0,5 л
  • Мука — 9 ст. л.
  • Майонез — 2 ст. л.
  • Яйца — 2 шт
  • Сахар — 2 ст. л.
  • Ванильный сахар — 15 г
  • Растительное масло — 2 ст. л.
  • Соль — щепотка

На дрожжах:

  • Молоко — 3 ст. л.
  • Яйца — 4 шт
  • Сахар — 2 ст. л.
  • Соль — 1 ч. л.
  • Мука — 220 г
  • Сухие дрожжи — 7 г

Hа кипятке:

  • Кипяток — 600 мл
  • Молоко — 600 мл
  • Мука — 1,5 ст. л.
  • Крахмал — 1,5 ст. л.
  • Яйца — 4 шт
  • Растительное масло — 3 ст. л.
  • Сахар — 3 ст. л.
  • Соль — 0,5 ч. л.
  • Ванилин

На кефире:

  • Кефир — 200 мл
  • Мука — 1 ст. л.
  • Яйцо — 1 шт
  • Кипяток — 0,5 стакана
  • Разрыхлитель — 1 ч. л.
  • Сахар — 2 ст. л.
  • Соль — щепотка

На воде:

  • Вода — 1 стакан
  • Яйцо — 1 шт
  • Сахар — 1 ст. л.
  • Мука — 1 стакан
  • Растительное масло — 1 ст. л.

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