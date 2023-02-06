Еда
Тонкие и вкусные: 6 вариантов теста для блинов
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Вкусные блинчики можно приготовить многими способами, используя разные варианты теста и начинки.
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Существуют десятки вариантов приготовления блинного теста и все они очень разные. Фокус собрал для вас одни из самых популярных вариантов приготовления блинчиков.
На молоке:
- Молоко — 250 мл
- Яйца — 4 шт
- Мука — 150 г
- Сахар — 2 ст. л.
- Растительное масло — 2 ст. л.
- Соль — щепотка
Hа майонезе:
- Теплая вода — 0,5 л
- Мука — 9 ст. л.
- Майонез — 2 ст. л.
- Яйца — 2 шт
- Сахар — 2 ст. л.
- Ванильный сахар — 15 г
- Растительное масло — 2 ст. л.
- Соль — щепотка
На дрожжах:
- Молоко — 3 ст. л.
- Яйца — 4 шт
- Сахар — 2 ст. л.
- Соль — 1 ч. л.
- Мука — 220 г
- Сухие дрожжи — 7 г
Hа кипятке:
- Кипяток — 600 мл
- Молоко — 600 мл
- Мука — 1,5 ст. л.
- Крахмал — 1,5 ст. л.
- Яйца — 4 шт
- Растительное масло — 3 ст. л.
- Сахар — 3 ст. л.
- Соль — 0,5 ч. л.
- Ванилин
На кефире:
- Кефир — 200 мл
- Мука — 1 ст. л.
- Яйцо — 1 шт
- Кипяток — 0,5 стакана
- Разрыхлитель — 1 ч. л.
- Сахар — 2 ст. л.
- Соль — щепотка
На воде:
- Вода — 1 стакан
- Яйцо — 1 шт
- Сахар — 1 ст. л.
- Мука — 1 стакан
- Растительное масло — 1 ст. л.